Является самым быстрым объектом в Черном море: СБУ показала новый морской дрон "Мамай" (фото, видео)

Этот дрон, как утверждают, самый быстрый объект в Черном море и разгоняется до 110 км/ч.

Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря надводным дронам Sea Baby, но и используя другой дрон под названием "Мамай".

Об этом говорится в репортаже журналиста Андрея Цаплиенко в ТСН.Неделю.

О разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые именно военному журналисту Андрею Цаплиенко. Но открыли некоторые детали их производства.

"Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море

Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

СБУ впервые показала тот самый дрон, поразивший в Новороссийске десантный корабль Фото: пресс-служба СБУ

В то же время, Sea Baby, как говорит глава СБУ Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.

СБУ впервые показала тот самый дрон, поразивший в Новороссийске десантный корабль Фото: пресс-служба СБУ

"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", — добавил Малыш.

СБУ впервые показала тот самый дрон, поразивший в Новороссийске десантный корабль Фото: пресс-служба СБУ

Сколько вражеских судов поразили дроны Службы безопасности 2023 года

Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций.

Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых был фрегат "Адмирал Макаров".

А в этом году дроны Службы безопасности поразили:

ракетоноситель "Самум",

ракетоноситель "Павел Державин",

танкер "SIG",

десантный корабль "Оленегорский горняк",

нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Украина создала военно-морской дрон, многоцелевую платформу Sea Baby. Таким "морским малышом" поразили Крымский мост и нанесли поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителю.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бес. Впервые на телевидении!

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