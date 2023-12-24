Является самым быстрым объектом в Черном море: СБУ показала новый морской дрон "Мамай" (фото, видео)

Этот дрон, как утверждают, самый быстрый объект в Черном море и разгоняется до 110 км/ч.
Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря надводным дронам Sea Baby, но и используя другой дрон под названием "Мамай".
Об этом говорится в репортаже журналиста Андрея Цаплиенко в ТСН.Неделю.
О разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые именно военному журналисту Андрею Цаплиенко. Но открыли некоторые детали их производства.
"Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море
Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.
В то же время, Sea Baby, как говорит глава СБУ Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.
"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", — добавил Малыш.
Сколько вражеских судов поразили дроны Службы безопасности 2023 года
Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций.
Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых был фрегат "Адмирал Макаров".
А в этом году дроны Службы безопасности поразили:
- ракетоноситель "Самум",
- ракетоноситель "Павел Державин",
- танкер "SIG",
- десантный корабль "Оленегорский горняк",
- нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Украина создала военно-морской дрон, многоцелевую платформу Sea Baby. Таким "морским малышом" поразили Крымский мост и нанесли поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителю.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бес. Впервые на телевидении!
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