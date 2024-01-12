Яйца по 17 гривен и дело Гринкевичей: что известно о громких коррупционных скандалах в Минобороны

В Украине в последнее время разразились многие скандалы по закупкам для ВСУ. ТСН узнала подробности резонансных расследований.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Дмитрия Святненко.

Скандальные яйца по 17 грн

Юрий Николов - автор расследования о закупке продуктов питания Министерством обороны по завышенным ценам. В статье, опубликованной в январе прошлого года, он просто сравнил цены из контрактов Министерства обороны с ценами в супермаркетах.

После многочисленных проверок министра Резникова таки отправили в отставку, а двух его заместителей задержали правоохранители и отправили в СИЗО. Они там и до сих пор. Аудит показал колоссальные убытки.

Материал о яйцах по 17 грн

Фирма, которая продавала яйца по ценам, вчетверо выше рыночных, принадлежит некой бизнес-вумен Татьяне Глиняной, которая много лет обеспечивала армию продуктами. Заработанные таким образом деньги, она вкладывала в гостиничный бизнес в Хорватии. Журналисты выяснили, что сейчас ей принадлежат четыре премиальных отеля на берегу Адриатического моря. Николов писал о ней еще десять лет назад.

"Она уже фигурировала в истории о взятке военный в 2014 году. После Майдана, после начала войны. Ее зять и она, ну, имеют консервный завод, и вот они давали взятку, черт миллиона гривен, если я не ошибаюсь, полковнику Нацгвардии, за то, чтобы он принял паршивые консервы по цене, там, первоклассных", - говорит он.

Что известно о семье Гринкевичей

Сравнил контракты, сопоставил фамилии владельцев и сделал резонансный материал о роскошной жизни семьи Гринкевичей - одних из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

"Они поставляли одежду, они поставляли еду, они поставляли какую-то посуду, они делали все, что угодно, кроме того, чем они на самом деле, их компании официально должны заниматься - строительной сферой. То есть у них нет швейного оборудования, у них нет каких-либо производств продуктов, у них нет складов хранения никаких, у них нет специалистов, но тендеры на это они выигрывают", - говорит журналист.

Задержание Гринкевича / Фото: Государственное бюро расследований

Впервые фирмы с орбиты семьи Гринкевичей появились в отчетах счетной палаты несколько лет назад. Тогда журналисты отметили, что три компании имеют многочисленные контракты, но регулярно срывают сроки поставок, меняют цены или просто не выполняют взятых на себя обязательств.

"Они оказались вообще одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны. То есть представьте себе, с начала войны компании, связанные с Гринкевичем, получили тендеров на 3,2 миллиарда", - говорит журналист.

Евгений Плинский в своем материале не только разоблачил преступную схему, но и показал - как тратились украденные на войне деньги.

"Покупают машины, ездят в золотых вагонах "Укрзализныци", покупают часы по 77 тысяч евро, колье по 17 тысяч евро. И путешествуют по миру, просвещаются в Венеции, покупают дорогие кольца", - говорит он.

Сейчас сразу несколько правоохранительных органов расследуют деятельность бизнес-структур, связанных с семьей Гринкевичей. Главный герой скандалов - Игорь Гринкевич задержан. Пока не за сорванные контракты, а за попытку подкупа ГБР. За саботаж расследований он заносил полмиллиона долларов.

Бизнес российских олигархов в Украине

Глеб Каневский - председатель экспертной организации StateWatch два года с начала полномасштабной войны России с Украиной ищет не только бизнес-структуры, принадлежащие российским олигархам, но и вместе с украинскими правоохранителями находит законные основания для их национализации.

"Мы писали расследование об Ocean Plaza. Как оказалось, один из крупнейших торговых центров в Украине. Я думаю, киевляне очень хорошо знают, что такое Ocean Plaza и любят проводить там время на выходных", - говорит он.

О том, что торговый центр принадлежит фактически "кошельку Путина" семье Ротенбергов было известно давно. Но благодаря расследованию Каневского всплыло, что заработанные в Украине деньги, вкладывали в Тульский патронный завод. Его Ротенберги купили в 2018 году.

А дальше - еще один интересный факт, который выяснили журналисты: как только Ротенберги завладели патронным заводом - они начали его модернизацию. Кредитные деньги на новое оборудование выдал "Альфа банк", принадлежащий еще одному прокремлевскому олигарху Михаилу Фридману. Собственно это сняло любые вопросы во время национализации этого банка в Украине.

По нашим подсчетам деятельность журналистов, которые помогают разоблачать коррупцию, находить российские активы и доказывать связи их владельцев с кремлем, только в прошлом году сэкономила десятки миллиардов гривен.

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