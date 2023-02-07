"Яйца по 17 грн" или за что увольняют Резникова: коррупция, коммуникационные провалы и раскол во власти

Еще в воскресенье, 5 февраля, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по стратегическим отраслям промышленности, а его место займет действующий руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Но уже в понедельник, 6 февраля, Арахамия забрал свои слова обратно: "Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся".

Коллеги из других фракций сразу же начали подкалывать, что в монобольшинстве наконец-то открыли закон о нацбезопасности, предусматривающий назначение министра обороны "из числа гражданских лиц". Но еще больше масла в огонь подлила заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая: "О Минобороны и Минстратегпроме – пока приостановили, на этой неделе отставок и назначений не будет", добавив затем в комментариях в Facebook о "рисках для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление, оцениваем.

Минобороны и собственно самого Алексея Резникова критикуют за проваленную коммуникацию с обществом после скандала с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам, который получил название "продуктовый скандал" и "яйца по 17". Но такую же кричущую некомпетентность продемонстрировали и отдельные депутаты от монобольшинства, которые сначала анонсировали кадровые ротации в силовом блоке, а затем сами же их и отменили.

О том, что на самом деле произошло во властной верхушке, покинет ли Алексей Резников Минобороны и когда, а также о том, какие это несет риски для Украины на международной арене накануне "авиационного" Рамштайна, в материале ТСН.ua.

Коммуникационный провал

Скандал с яйцами по 17 грн за штуку, о которых написал журналист "Наши деньги" Юрий Николов со ссылкой на соглашение Минобороны по обеспечению питания военных в шести тыловых областях на 13 млрд грн, хотя там было не только о яйцах, наделал немало шума. В демократических западных странах это автоматически равняется отставке профильных чиновников. То есть речь идет о политической ответственности. Ну и, конечно, соответствующие антикоррупционные и правоохранительные органы должны расследовать такие случаи, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Но в Украине очередной коррупционный скандал, особенно во время полномасштабной войны, по старой доброй традиции сразу же перерос в войну всех против всех.

Во-первых, очень плохо сработала коммуникация самого Министерства обороны и лично Алексея Резникова.

Еще в январе в министерстве заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и обратились в СБУ. Затем лично Алексей Резников отрицал данные о закупке продуктов по завышенным ценам, добавив, что это ошибка с переводом штук в килограммы (по яйцам – ред.), которую профильные чиновники заметили в контрактах еще в декабре. После этого были объяснения министра относительно самих яиц, сколько это штук на килограмм с учетом суточной нормы калорийности на одного военнослужащего и т.д.

Иногда доходило до абсурда, потому что новые комментарии противоречили предыдущим. В профильном комитете ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, где на спецзаседании видели копию соответствующего контракта о закупках питания, тоже заявили, что цена яиц там не соответствует действительности. Однако какие-то выводы призывали делать после соответствующего расследования правоохранителей, отрицая любые кадровые ротации.

На днях в интервью "Украинской правде" Алексей Резников сказал следующее: "Я признаю свой коммуникационный провал, свой и своей команды с точки зрения быстрой реакции. Она должна была быть быстрой и другой". Однако добавил, что журналист (Юрий Николов – ред.) наверняка ошибся, и снова начал объяснять, что в документах (закупочных контрактах – ред.) в разделе "штуки" нет цифры "17", а она стоит там, где вес. А потом признал, что закупочные цены в этих контрактах действительно вызывают удивление, потому что они выше, чем в супермаркетах.

Во-вторых, на фоне этого министр Резников сообщил профильному комитету ВР, что директора департамента закупок в Минобороны Богдана Хмельницкого отстранили от обязанностей еще в декабре прошлого года, а затем уволили. А заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

Однако и здесь не обошлось без коммуникационного провала. 1 февраля ДБР сообщило о подозрении Шаповалову, аргументировав это тем, что "он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества более чем на 1 млрд грн". А затем суд арестовал Шаповалова на 2 месяца с залогом в 400 млн. грн.

Вместе с Шаповаловым, по сообщению ДБР 2 февраля, они разоблачили и задержали преступную группу из 5 человек, куда входили представители предприятий-поставщиков и военные, присвоившие средства, выделенные на питание ВСУ.

И через три дня после этого на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля, Алексей Резников заявляет, что ему неизвестно ни об одном факте вручения подозрения должностным лицам министерства, которые занимаются пищевыми закупками:

"Я вам скажу больше, по моей информации, не раскрывая факты следствия, подозрения, врученные двум названным лицам, не касаются питания. Они касаются совсем других ситуаций. С этим разбирается правоохранительная система".

Не предупредили ни Резникова, ни Буданова

Собеседники ТСН.ua во властных кругах считают, что пресс-конференция Резникова в воскресенье, 5 февраля, на фоне слухов об его отставке, была созвана с одной целью – передать пас Офису президента, который не поставил в известность самого Резникова о его возможном переводе на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Позже в воскресенье, 5 февраля, состоялось закрытое заседание фракции "Слуга народа", после чего Давид Арахамия в своем Telegram подтвердил перевод Резникова на новую должность, аргументировав, что это "абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость поднять" министерство, которое должно делать больше.

На смену Резникову в Минобороны Арахамия анонсировал кандидатуру главного разведчика Украины Кирилла Буданова. Однако, по словам политолога Владимира Фесенко, похоже, что это решение не согласовано ни с Резниковым, ни с Будановым, а депутаты поспешили об этом заявить публично, чтобы поймать хайп. И обернулось все еще большим скандалом.

"Это давняя традиция: увольняют, человека не сообщают, он узнает об этом из СМИ. Это еще со времен Кучмы. Но сейчас другая ситуация. Резников имеет особые отношения и с президентом, и с руководителем ОПУ. Почему бы не согласовали? Если бы речь шла о перевод Резникова в Минюст, куда он хочет, никаких проблем не было, я просто убежден, что он согласился бы на такую формулу, а здесь мало того, что не сообщили, так и переводят туда, куда он не хочет, в министерство. какое вообще было в планах на ликвидацию. Очевидно, что это временная должность. А что дальше?", — комментирует политолог.

Также Владимир Фесенко добавляет, что схожая ситуация и с Будановым, с которым это тоже не согласовали.

"Пишут, что, мол, они не знали закон (закон о нацбезопасности, который требует назначения министра обороны из числа гражданских – ред.). Но все они знали. Просто не учли. И не до конца согласовали с Будановым, который, говорят, не очень хотел на эту должность по разным причинам… И надо увольняться с военной службы, а Буданов, я так понимаю, этого не хочет… Он хочет закончить войну в рядах ВС… А здесь проблемы в министерстве, неизвестно, чем это закончится., почему его хотели, потому что он был единственным кандидатом, чтобы навести порядок в министерстве", — добавил Владимир Фесенко.

Раскол во власти

Но, если бы это была самая большая проблема. Плохая коммуникация со стороны Минобороны и ОПУ буквально поделила общественность на два лагеря: одни говорят, что Резников должен уйти с должности, потому что не навел порядок в Министерстве; другие – что нельзя менять министра обороны, наладившего классную коммуникацию с западными партнерами по поставкам Украине вооружения, еще и накануне девятого Рамштайна 14 февраля, который все уже называют "авиационным".

Некоторые вообще называют весь этот скандал целенаправленной спецоперацией и атакой на Минобороны, чтобы поколебать устойчивость Украины перед весенним обострением на фронте. Но факты коррупции есть, ДБР объявляет о подозрениях, уже бывший замминистра арестован.

В профильном парламентском комитете по нацбезопасности мнения тоже разделились. В разговорах с ТСН.ua одни говорили, что министр должен нести политическую ответственность за коррупцию в его министерстве, потому что там действительно есть. Другие подвергают сомнению то, что отставка Резникова что-то изменит, потому что не считают, что он знал об этих фактах коррупции в Минобороны, слишком участвовал в этом.

"Я считаю, что сейчас Резникова не стоит менять. Прежде всего , вскоре встреча в Рамштайне, и он проявил себя с лучшей стороны. Я его знаю по совместной работе в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа, которая существовала в рамках Минского процесса) ред.), и он действительно является сильным и профессиональным переговорщиком.Во -вторых, сейчас достаточно напряженная ситуация на фронте, и менять министра обороны именно в это время означает создавать дополнительные риски", — сказал ТСН.ua глава комитета ВР по внешней политике. .

Дарья Каленюк, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции дописала в Facebook, что есть вопросы и к компетентности Алексея Резникова, например о том, какое оружие нужно Украине, как получить доступ к вооруженным технологиям НАТО, как наладить логистику и ремонт западной оружия в Украине и т.д.

Не согласен с этим заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Этот функционал Минобороны по обеспечению вооружением и военной техники осуществляется по запросу главкома ВСУ. То есть, есть Генштаб, Объединенное командование, головкой – они формируют матрицу, какое вооружение им нужно для выполнения задач. И они дают этот список министру обороны. Поэтому, в принципе, министр обороны не должен полностью разбираться, чем отличается, например, Leopard 2 от Leopard 2А4, а всегда может проконсультироваться, потому что в переговорных группах он не сам. Министр обороны – это, прежде всего, политик. В западных демократиях министры обороны везде гражданские политические фигуры, чтобы предотвращать создание коррупционных схем.

Что касается увольнения Алексея Резникова, по мнению Михаила Самуся, не все так трагично, потому что наша оборона держится не на министре, не персонально на Резникове, а на украинской нации и руководстве Украины. То есть, если президент Зеленский как верховный главнокомандующий считает целесообразным изменить министра обороны, наши международные партнеры должны относиться к этому с пониманием.

"Например, в Германии как раз за несколько дней до Рамштайна поменяли министра обороны и ничего страшного. В любом случае это показательно с точки зрения как раз военной ситуации. То есть, министр обороны немного потерял контроль над министерством, потому что коррупционные процессы имели место", — говорит. ТСН.ua Михаил Самусь.

Эксперт видит два возможных варианта решения этой проблемы.

Первый – Резников может оставаться, потому что точно не был причастен к этим коррупционным процессам. Но создать условия для некой антикоррупционной структуры, более активного привлечения журналистов, общественности, парламентского контроля.

Второй – Резников действительно уйдет в отставку и будет назначен на другую должность. Тогда нужно будет заходить новой команде. И это займет некоторое время, чтобы новая команда начала работать.

"Это не недели, а месяцы. А у нас сейчас идет подготовка к критической ситуации в этой войне возможно. Потому что весной на поле боя РФ и Украина будут пытаться наступать. У нас это базируется как раз на получении зарубежного оружия. Поэтому смена команды не будет катастрофической, но на определенных направлениях эффективность может чисто из-за технических моментов снизиться" – считает Михаил Самусь.

Политолог Владимир Фесенко добавляет, что Резников не занимается внутренним менеджментом в Минобороны. Да и успехи Резникова в Рамштайне – это не ключевая проблема, потому что все договоренности по оружию принимаются на двустороннем уровне. Поэтому, как важная фигура для переговоров, Алексея Резникова можно оставить, например, спецпредставителем в Рамштайне.

Как бы там ни было, но в Верховной Раде уверены, что отставка Алексея Резникова – вопрос почти решенный. Но опять же признаются: если Буданов откажется, то других кандидатов на замену действительно нет. Однако, на фоне этого громкого коррупционного скандала в Минобороны, кроме собственно отставки профильного министра, который, как говорят эксперты, не заботился о внутреннем менеджменте в Минобороны (хотя это и не освобождает его от ответственности), общество должно получить ответы на более насущные вопросы.

Во-первых, как вычистить Минобороны от коррупционных схем. Ведь вопрос не в фамилии министра, а в системе, привыкшей так функционировать долгие годы.

Во-вторых, закон о нацбезопасности напрямую требует назначения министром обороны гражданского человека. Почему во власти решили, что у Буданова, который является кадровым военным, получится навести порядок в Минобороны?

В-третьих, действительно на фоне военного обострения, большого наступления россиян, очередного Рамштайна и получения Украиной новых западных типов вооружения, насколько быстро заработает новая команда в Минобороны?