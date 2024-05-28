Язык сострадания: что не стоит говорить семье, у которой есть потери

Смерть близкого человека – это всегда шок, боль, отчаяние. В такие моменты мы часто чувствуем беспомощность и не знаем, как поддержать тех, кого постигло горе. Казалось бы, что здесь сложного — просто скажи что-нибудь утешительное, бодрящее. Но на самом деле неосторожное слово может ранить больше, чем молчание. Особенно, если это одна из тех фраз, которые мы привыкли бросать автоматически, не задумываясь об их подлинном смысле и влиянии.

Как же выразить свое соболезнование, не задев болезненные струны? Какие слова лучше вычеркнуть из своего лексикона поддержки? Давайте разбираться вместе.

"Держись"

"Держись!" — пожалуй, самая распространенная реплика, которую приходится слышать в трауре. Казалось бы, в этом слове призыв к мужеству, к стойкости перед лицом горя. Но для многих это звучит как обесценивание их переживаний, как призыв взять себя в руки и действовать так, будто ничего не произошло.

«Когда мне говорили «держись» после смерти мужчины, я чувствовала злость и отчаяние, – делится Оксана, 35-летняя вдова. – За кого держаться? За что? Моя опора ушла из жизни, мир перевернулся, а от меня ждут, что я буду делать вид, что все хорошо”.

В острой фазе горя человеку нужно не столько "держаться", сколько дать выход своим чувствам — плакать, кричать, сердиться. Попытка сдерживать эмоции, напускать на себя облик стойкости может только отсрочить и усугубить травму. Поэтому вместо “держись” лучше сказать что-то вроде: “Я знаю, как тебе сейчас больно. Это нормально – чувствовать боль, плакать, не понимать, как жить дальше. Ты имеешь право на эти чувства».

"Время лечит"

Другая фраза, часто срывающаяся с уст в попытке разрадовать, — «время лечит». Да, с течением времени острота горя притупляется, но это не значит, что человек забудет свою потерю или перестанет унывать. Говорить "время лечит" — это будто намекать, что через месяц-другой человек должен вернуться к нормальной жизни и перестать сокрушаться. Но на самом деле процесс траура у каждого свой, и нет универсального термина, когда “должно стать легче”.

“Для меня фраза «время лечит» звучала как обесценивание моей любви к умершей дочери, – говорит потерявшая ребенка Ирина. — Будто подождать — и я забуду ее, переступлю через свое горе. Но материнская любовь и боль – они со мной навсегда, и время здесь ни при чем”.

Вместо апеллировать к всемогуществу времени, лучше предложить свое присутствие и поддержку – сейчас и в будущем. Скажите что-нибудь вроде: “Я знаю, что это горе всегда будет с тобой. Но со временем ты научишься с ним жить. И я буду рядом – на каждом этапе этого пути”.

"Бог забирает лучших"

Еще одно табу — фразы типа "Он/она теперь в лучшем месте" или "Бог забирает лучших". По этим словам — попытка найти смысл в смерти, утешить, что умерший теперь где-то в раю. Но для большинства людей в остром горе эти соображения – пустой звук. Им не легче того, что их любимый человек "в лучшем мире", ведь его нет рядом, здесь и сейчас.

«Когда умер мой отец, мне постоянно говорили — мол, радуйся ему, он теперь на небесах, без боли и страданий, — вспоминает Андрей. — Но мне от этого было только хуже. Я не хотел, чтобы он был на небесах – я хотел, чтобы он был жив со мной. И все эти разговоры о «лучшем мире» только раздражали и удаляли меня от людей».

Религиозные сентенции и философствования о смысле смерти лучше придержать при себе, если вы не уверены, что человек готов это слышать. Можно просто признать несправедливость и преждевременность потери, сказать что-то вроде: “Это ужасно несправедливо, что [имя] ушел так рано. Никакие слова не могут это исправить или объяснить. Мне так жаль, что это произошло с тобой и с твоей семьей”.

Полезные советы — табу

Отдельная категория табуированных фраз — это "полезные советы" типа "Тебе надо отвлечься/взять себя в руки/больше гулять на свежем воздухе". За этим стоит естественное желание хоть чем-нибудь помочь, облегчить страдания. Но на самом деле такие директивы лишь раздражают и заставляют человека чувствовать себя неправильным, недостаточно сильным.

«После гибели брата все вокруг стали экспертами по тому, как мне жить, — возмущается Светлана. — Так подруга советует заняться спортом, чтобы выйти из депрессии. Свекровь подбрасывает статьи о пользе арт-терапии для тех, кто потерял близких. А я просто хотела, чтобы мне дали побыть со своей болью, не пытались меня развлечь или заставить побыстрее выздороветь”.

Правда в том, что нет универсального рецепта, как "правильно" переживать горе. Кому действительно помогают физические нагрузки или творчество, а кому нужно на время полностью углубиться в свои чувства. Поэтому вместо того, чтобы давать непрошенные советы, лучше спросить: “Что я могу сделать для тебя? Как тебе помочь? И если человек скажет "Никак, мне сейчас ничего не нужно" — уважать его желания и границы.

Фразы, начинающиеся с "по крайней мере"

И еще одно большое табу – любые фразы, начинающиеся с "по крайней мере". "По крайней мере, он не страдал", "по крайней мере, вы успели проститься", "по крайней мере, у тебя есть другие дети". Это попытка найти что-то хорошее в плохой ситуации, но для человека в горе он звучит как обесценивание его утраты.

“Когда умерла моя мама, свекровь сказала: «По крайней мере, она прожила долгую жизнь». Да, мама умерла не молодой, но разве это делает мою боль менее значимой? Разве мгновенно мне должно стать легче того, что она была со мной не 20, а 50 лет? Смерть родного человека – это всегда больно, и никакие «по крайней мере» этого не изменят”.

Поэтому, выражая соболезнования, избегайте сравнения и поиска позитива. Просто признайте реальность и значимость потери человека. Скажите: “Мне так жаль, что это произошло. Я даже не представляю, насколько тебе сейчас тяжело и больно. Нет таких слов, чтобы это передать.

Не пытайтесь "исправить" чужое горе

В конце концов, главное — не пытаться исправить горе другого или ускорить его течение. Ваша задача – просто быть рядом, слушать, сопереживать. Дать человеку безопасное пространство, где он может быть собой — злым, грустным, растерянным, разбитым. Выдержать ее боль, не пытаясь ее умалять или украсить.

И если вы не знаете, что сказать, скажите именно об этом, о своей растерянности и беспомощности перед лицом смерти. “Я не знаю, какие слова сейчас были бы уместны. Но я хочу, чтобы ты знал/знала: я здесь, я с тобой. Можешь рассчитывать на меня – сейчас и потом. Даже если тебе ничего не нужно — просто помни, что у тебя есть человек, готовый разделить с тобой эту боль».

Что делать вместо этого?

Не бойтесь угловатости, не бойтесь лишний раз напомнить об умершем, не бойтесь задеть болезненно. Человек в трауре и так постоянно думает о своей потере – ваши слова или присутствие не сделают ему хуже. А наоборот – дадут почувствовать, что она не одинока в своем горе. Что есть кто-то, кто готов смело смотреть в лицо смерти рядом с ней.

И пусть эти минуты разделенной боли станут не столько разговором, сколько объятиями невидимыми, но такими нужными. объятиями, в которых можно наконец расслабиться и позволить себе быть слабым. Объятия, которые говорят: “Я здесь. Я тебя держу. И я не отпущу”.

Ведь когда горе накрывает с головой — именно в этом мы нуждаемся больше всего, хотя иногда и не осознаем. Не советов, не утешений, не избитых фраз. А тихого, неназванного присутствия тех, кто готов быть с нами — без масок, без назиданий, без попыток что-то исправить.

Присутствие, которое позволяет нам скучать. Присутствие, которое дает нам право быть живыми в смерти тех, кого мы любили. Присутствие, которое однажды поможет нам снова научиться радоваться — не "несмотря на", а "благодаря" нашим потерям.

И если вы готовы дарить это присутствие тем, кто в ней нуждается, вы уже делаете самое главное. Остальные – детали, которые придут с опытом и искренним сердцем.

А пока – будьте смелы в своем сочувствии. Не бойтесь ошибиться, сказать что-нибудь не то. Ведь самое плохое, что вы можете сказать человеку в горе – это ничего. Молчание хуже неловких слов.

Поэтому говорите. Говорите о своей любви, поддержке, готовности быть рядом. Говорите о боли, которую вы не можете забрать, но которую готовы разделить. Говорите о том, что смерть – это не конец отношений, что вы будете вспоминать и уважать умершего вместе с близкими.

А главное, говорите о надежде. Не о надежде "все будет хорошо" или "время лечит". А о надежде, что даже в самой черной скорби есть искра света. Что любовь сильнее смерти. Что память о ушедших освещает жизнь оставшихся.

И пусть ваши слова станут протянутой в темноте рукой, за которую можно ухватиться и держаться. Ведь это и есть настоящее сострадание — способность идти рядом сквозь долину смертной тени. Способность быть светом друг для друга. Способность любить вопреки – и благодаря.

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