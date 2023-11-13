Языковой скандал в Днепре: преподавательница якобы заставила студентку перейти на русский

Сама преподавательница обвинения опровергает, а руководство университета о языковом скандале узнало из соцсетей.

Языковой скандал в медицинском университете Днепра – студентка обвиняет преподавательницу, что заставила ее говорить по-русски. Сообщение третьекурсницы распространили родственники в соцсетях. С самого утра руководство медицинского университета опрашивает участников событий. Преподавательница все обвинения опровергает. В то же время одногруппники студентки встали на защиту педагога, хотя и признают: она проводит занятия на русском.

Подробнее говорится в ТСН.

Закончилось слезами, а должно быть получение навыков лечения, – так вспоминает практическое занятие в больнице третьекурсница медуниверситета Магдалина Пелчар.

"Не позволила мне отвечать на украинском языке. Более того, она меня заставляла разговаривать на русском языке. Когда я не смогла, у меня стал просто комок в горле, и я поняла, что меня унижено", – рассказывает студентка.

Студенты по очереди как раз опрашивали пожилого пациента по поводу его состояния, говорит Магдалина. Все обращались по-русски. Но ее вопрос на украинском преподавательница остановила.

"Когда одногруппники сказали, что я из Львова, что я не общаюсь на русском языке, что я никогда его не изучала, преподавательница мне сказала: а ты знаешь, где ты сейчас находишься? В Днепре. Тебе нужно переводиться во Львов или в Кембридж", – отмечает Магдалина.

"Я опровергаю! Я была в шоке! Услышьте меня. Потому что я не знала, что за ситуация случилась. С моей стороны не было ничего, что обидело студентку. Я не понимаю, как человек на ровном месте мог это сделать", – уверяет в свою очередь преподавательница Людмила Новоженина.

Преподавательница все обвинения отвергает. Говорит: узнала об возмущении студентки из соцсетей. И убеждает: просто заботилась о состоянии пациента, якобы не понимавшего украинский.

"Он начал мотать головой. Он покраснел. я побоялась, что будет какое-то осложнение. Он мотал головой. И глаза были такие, что он как не понимал", – говорит преподавательница.

Кто кому что сказал и на каком языке, с самого утра в медицинском университете выясняет администрация. Говорят: официальной жалобы от студентки не поступало. О языковом скандале узнали из соцсетей.

"Пока я не узнаю правды, я не займу ни одной стороны. Да, в заведении должен быть исключительно украинский язык, да, студенты должны учиться на украинском", – сказал декан медицинского факультета Владимир Жилюк.

Одногруппники Магдалины, даже успокаивавшие ее после практического занятия, стали на защиту преподавательницы. Они пришли к руководству вуза, чтобы дать объяснения.

Хотя и признают: эта преподавательница на своих практических занятиях использует русский.

"Она у нас каждой пары спрашивала об этом, не против ли вы, что я буду разговаривать на русском языке. Мы три месяца учимся с этим преподавателем. И ни разу не было вопроса, что Магда отвечает на украинском языке. И всегда были пятерки", – рассказывают студенты.

На кафедре убеждают: преподавание проводится исключительно на украинском, и к врачу за тридцать лет ее работы в университете никаких претензий не было. В этом году – тоже.

В университете воздерживаются от окончательных решений, пока не выяснят все обстоятельства. Педагогиня работает и дальше. Студентка оставлять обучение и менять вуз тоже не собирается. Хотя и признает: в Сети получило немало обидных слов, преимущественно на русском языке.

Еще до инцидента Магдалина Пелчар была приглашена на торжественную церемонию – должны отметить за отличное обучение. А в пятницу снова практическое занятие. Магдалина надеется: исключительно на государственном языке.

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Преподавательница заставила студентку перейти на РУССКИЙ!