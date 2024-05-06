Языковой скандал в Киеве: компания слушала российскую музыку и на замечания ответила агрессией

В патрульной полиции говорят, что не получали вызова на такое сообщение.

На выходных в Киеве произошел скандал из-за российских песен. На Троещине компания отдыхающих на берегу водоема слушала российские песни. Из автомобиля звучали мелодии российской группы "Ленинград" в исполнении путинского певца Шнура.

Люди, которые отдыхали рядом, сделали замечание отдыхающим. Сначала они согласились выключить российские песни, но одна из женщин из этой компании отдыхающих начала доказывать, что автор видео не имеет права их снимать на камеру. А после этого набросилась на женщину с угрозами и кулаками.

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Автор видео говорит, что вызвала на место полицию.

В столичной полиции говорят, что на подобные вызовы уезжают патрульные полицейские.

В патрульной полиции Киева сообщили, что им не поступали подобные вызовы.

"Проверили информацию, о таком событии патрульные не получали уведомления. Возможно, на место выезжали другие подразделения полиции", – сообщили в патрульной полиции Киева.

В Киеве произошел конфликт из-за российской музыки

Напомним, в Киеве, в одной из школ, разразился конфликт между учителем физкультуры и учеником-переселенцем из Луганской области. Учитель угрожал ученику и обзывал его "сепарской гн*дой".

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