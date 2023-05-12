Языковой скандал в школе в Днепре: учительница начала урок на русском, ребенка "затравили" из-за замечаний мамы

В Днепре в школе №126 разразился скандал. Мама ученицы 6-го класса сделала замечание учительнице из-за того, что она общалась на русском языке на уроке. После этого 12-летнего ребенка начали травить одноклассники и писать угрозы в мессенджере. Саму маму, по ее словам, удалили из родительского чата. Женщина говорит, что в школе пытаются скрыть инцидент. Впрочем, в администрации заведения утверждают, что во всем разобрались. А полиция факта буллинга не обнаружила.

Елена Юхимчук сначала рассказала об инциденте на своей странице в социальной сети. Женщина написала, что во время онлайн урока ребенка не выдержала и обратилась к учительнице.

“Снова учительница, наша классная руководительница, начинает урок математики на русском. Ученик из класса дважды обращается к ней на украинском, и дважды она отвечает на русском. Потом переходит на украинский, потом снова на русский. Так длится несколько минут, и мои нервы сдают”, — объяснила мама ученицы.

Далее женщина говорит, что включила звук, представилась и напомнила учительнице, что согласно законодательству, образовательный процесс в Украине происходит на государственном языке, а не на языке врага.

“На эти слова учительница возмущается и выдает следующие слова: “Это мой родной язык, и урок я еще не начала, и вы вообще не имеете права присоединяться к уроку”. И отключает нас от конференции”, — утверждает Юхимчук.

Сразу после этого, по словам женщины, учительница заявила родителям, что отказывается от их класса. Ребенка же начали травить одноклассники и писать ему угрозы в классном чате.

"Кто за то, чтобы начать звонить по телефону Евдокии, и пока она нам не ответит, не прекращать ей звонить. Просто брать и звонить этой су**, пока она не позвонит по телефону и учителю не скажет извинения”,

“Если ты хотела этим выгнать нашу любимую учительницу, ты это сделала! Но этим дала право дать тебе по **лу, чтобы не втыкала больше”, — говорится на скриншотах из детской переписки.

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Мама рассказала ТСН.ua, что ее также принялись травить родители. В родительском чате они встали на защиту учительницы и предложили написать коллективную жалобу, чтобы перевести девочку в другой класс. Впоследствии, по словам Юхимчука, ее удалили из группы.

“Если это ваше решение – мнение одного человека (не совсем при уме) не должно решать судьбу всех детей класса. Если есть возможность, оставайтесь с нами. Будем вместе бороться с внутренними врагами”, — обратилась одна из мам к учительнице в родительском чате.

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Мама девочки добавила, что ее не позвали на родительское собрание после конфликта, а ребенка — на воспитательный час вместе со всем классом. Женщина сообщила о факте буллинга директору школы, а также обратилась с заявлениями к языковому омбудсмену и полиции. Впрочем, говорит, в учебном заведении хотят скрыть инцидент.

Что говорят в школе

Директор школы Наталья Пешехонова прокомментировала ТСН.ua, что такой инцидент действительно произошел 13 апреля. По ее словам, на уроке ей поступило сообщение от мамы ученицы 6-го класса о том, что учительница в начале урока отвечала детям на русском языке.

Директор утверждает, что пообещала маме обязательно разобраться в ситуации, когда у нее закончатся уроки, однако та не дождалась реакции и опубликовала пост в социальной сети. Учительницу в тот же день вызвали, чтобы она объяснила, что произошло на уроке.

“В начале урока я вводила детей. Один мальчик меня спросил: "Скажите пожалуйста, как мне делать тесты?" Я машинально, не задумываясь, ответила: "Я вам все расскажу на уроке". И дальше: "Урок начинается, дети", — процитировала ТСН.ua ответ учительницы директор.

Пешехонова подтвердила, что учитель действительно отключила ребенка от конференции, потому что "мама мешала вести урок". Через несколько минут ученицу подключили обратно к онлайн уроку, утверждает директор. Пешехонова отметила ТСН.ua, что дальше учитель общалась с учениками исключительно на украинском языке.

По словам директора, в тот же день классная руководительница на эмоциях написала родителям, что "не хочет работать, когда ее обижают". Дети, в свою очередь, начали писать "всякие гадости" девочке, рассказала она ТСН.ua.

Скриншот предоставила Елена Юхимчук

Директор утверждает, что в школе на конфликт сразу отреагировали. По ее словам, в тот же день она вызвала офицера полиции, который провел беседу с мамой ученика, писавшего угрозы девочке. Впоследствии в школе провели заседание педагогического совета, создали комиссию по расследованию буллинга. Учителю объявили выговор.

Заместительница директора Юлия Гришина провела в классе родительское собрание, а с детьми — воспитательный час с участием психолога.

“Вы же понимаете, родительские чаты – это личное дело родителей, это не официальное школьное. Чтобы пригласить родителей, я вызвала главу родительского комитета, сообщила, дала ссылку на зум. Сказала, что такого-то числа в такое время будет проведено. Передайте, пожалуйста, родителям. Потом, когда мамы не было на родительском собрании, я задала председателю родительского комитета класса вопрос, предупреждали ли вы Елену Юхимчук, где она была. Мне было сказано, что она удалилась из родительского чата", — ответила ТСН.ua Гришина.

Она добавила, что школа не должна разбираться в отношениях родителей, а заниматься детьми. Относительно воспитательного часа, где отсутствовала ученица, заместитель директора говорит, что предупреждала родителей и просила передать учеников информацию друг другу.

Директор тоже наказали

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета сообщили ТСН.ua, что провели мониторинг соблюдения требований языкового законодательства в образовательном процессе в школе №126. По итогам директору объявили выговор.

“По информации директора в заведении в трехдневный срок после получения заявления о буллинге проведено заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга с привлечением представителей ювенальной превенции. По результатам работы комиссии составлен протокол, где указано, что ситуация, возникшая между участниками образовательного процесса, квалифицирована как конфликт”, — отметили ТСН.ua

Согласно письму отделения полиции №7 ДРУП ГУНП в Днепропетровской области факт буллинга не подтвердился, в связи с тем, что случай не носил систематического характера, ответили ТСН.ua в департаменте гумполитики.

Напомним, в Киевской области произошел очередной языковой скандал. На этот раз в торговом центре, в одном из магазинов, продавцы отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

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