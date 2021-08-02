Юг Европы — в огне: полсотни новых возгораний в Греции, столбы дыма над Сицилией и 8 погибших в Турции

Юг Европы — в огне: полсотни новых возгораний в Греции, столбы дыма над Сицилией и 8 погибших в Турции

Работу спасателям усложняет ветер и безумная жара.

Юг Европы охватили масштабные пожары. В Греции — за последние сутки вспыхнули 50 новых пожаров. В больницах — 16 человек, уничтожены десятки зданий. Перекрыта трасса в направлении Афин.

Об этом 2 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Более 800 очагов возгораний за сутки потушили спасатели в Италии. Над Сицилией поднимаются столбы дыма. Из нескольких районов продолжается эвакуация, от пожаров уже пострадали 5 человек. Местные власти просят правительство о помощи, полиция расследует сообщения о поджогах.

Новости мира: юг Европы охватили масштабные пожары

А в Турции — задержали первого подозреваемого в поджогах, с которых начались пожары — ответственность за них взяла на себя одна из курдских террористических организаций. В стране уже 8 погибших и более восьми сотен травмированных. Тушить огонь помогают самолеты из Украины и нескольких других государств — сегодня в Турцию прибудут пожарные из Хорватии, а завтра — из Испании.

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