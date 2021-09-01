"Юкрейнгейт": повлияет ли бэкграунд Трампа и Зеленского на отношения с США

Советник Зеленского Игорь Новиков рассказал ТСН, как Трамп пытался использовать президента Украины в свою пользу.

Президент страны-мирового лидера узнает, что сын его главного политического оппонента был причастен к сомнительному бизнесу в небольшой европейской стране. И это — прекрасный повод для скандала, который потенциально потопит отца-политика, который собирается баллотироваться на следующих президентских выборах. Президент сверхдержавы шантажом и обещаниями попытается втянуть руководство европейской страны в свою игру. Но впереди его ожидают громкие разоблачения и попытка отставки.

Это — короткий сюжет громкого политического сериала нашего времени, по которому в прямом эфире наблюдали миллиарды зрителей. В ролях — 45-й президент США Дональд Трамп, его преемник Джо Байден. И президент Украины Владимир Зеленский.

Главный советник на американском направлении в команде Зеленского того времени рассказал ТСН о скрытых деталях дела.

Об этом говорится в спецвыпуске ТСН.

История началась еще до того, как президентом Украины стал Зеленский. Руди Джулиани — адвокат и ближайший советник Трампа, ответственный за дискредитацию Байдена, сначала плодотворно сотрудничает с генпокурорамы Виктором Шокиным и Юрием Луценко. Но со сменой власти в Украине в мае 2019 года наступает время налаживать новые контакты. И Джулиани уже через месяц звонит помощнику нового президента Андрею Ермаку. Во время этого разговора присутствовал еще один советник Зеленского — Игорь Новиков.

"Фактически с первых его фраз, он пошел в описание ситуации и своих интересов. Поэтому разговор был пугающим, разговор был удручающим. Мне казалось, что он будет пытаться намекать, пытаться донести до нас определенные месседжи, но он называл вещи своими именами и я бы сказал даже в какой-то степени нагло вел себя", — рассказывает Игорь Новиков.

Джулиани требует расследования деятельности украинской компании "Бурисма", в наблюдательном совете которой работал Байден-младший. Зато обещает быть благодарным и устроить встречу Зеленского с Трампом. Примерно за месяц то и сам звонит Зеленскому. Трамп вновь поднимает тему "Бурисмы" и рассказывает о "хорошем" бывшем генпрокуроре Украины, который ранее ее расследовал. Зеленский обещает — новый генпрокурор будет на 100% его человеком и изучит дело.

Чтобы понять, что происходит дальше, нужно хорошо знать, как устроена система власти в США. Сотрудник американских спецслужб, слушает этот разговор президентов, пишет жалобу, в которой предполагает, что президент США давил на президента Украины с целью личной выгоды. Эта записка в будущем приведет настоящее политическое цунами.

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Информация просачивается в американскую прессу. И администрация Трампа, пытаясь защититься от обвинений, идет на беспрецедентный шаг — публикует стенограмму разговора президентов.

"С точки зрения уважения к Украине — это было некрасиво со стороны администрации президента Трампа, потому что нас поставили перед фактом, что транскрипт будет опубликован. Подобные вещи в мировой политике — неприемлемы. Разговоры глав государств остаются конфиденциальными не просто так. И соответственно это было некомфортно и кризисная ситуация, с которой нам пришлось иметь дело", — добавляет Новиков.

Дипломат из Вашингтона, бывший посол США в Украине Джон Хербст, другого мнения.

"Один момент, который, как мне кажется, украинские лидеры не понимали — власть Трампа в этом вопросе, и влияние на него, продолжались ровно до того момента, пока то, что он делал, было тайной. Поэтому, возможно, утечка информации был для них чувствительной. Но для этого нужно очень хорошо разбираться в американской политической системе, чего не стоит требовать от иностранных правительств. Как только это стало публичным, Трампу пришлось отступить. Республиканцы в Сенате начали давить на него. И это сработало", — уверяет посол США в Украина Джон Хербст в 2003-2006 годах.

Но к моменту, когда Трамп отступит, команде Зеленского придется пережить немало. Трамп предписывает заморозить военную помощь Украине. Приближается его встреча с Зеленским. Правда, не в Белом доме, а на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместо нескольких минут протокольной съемки, как было запланировано, президент США задерживает телекамеры и устраивает настоящую пресс-конференцию с Зеленским, где пытается продемонстрировать — у них все хорошо. Он не давил на Зеленского и они в прекрасных отношениях. Зеленский это подтверждает.

Даже после этого Офис Зеленского не исчез с поля зрения Джулиани. Он продолжал добиваться конкретных шагов в направлении расследования. Но в общении с ним люди президента стали значительно осторожнее.

"Во-первых, рассеять месседж. То есть мы хотели сделать так, чтобы у нас не было единой позиции. То есть у нас были люди, которые более лояльны и менее лояльны к этим требованиям. Второе, мы четко себе отдавали отчет в том, что как стратегический партнер США и в принципе как порядочная страна мы не имеем никакого права вмешиваться во внутреннюю политику США и не будем этого делать", — говорит Игорь Новиков.

Наработана в Киеве стратегия поведения — обещать разное — не делать ничего — злила Трампа. Но помогла пройти этот идеальный шторм, считает дипломат Хербст.

"Как глобальная идея — это плохо. Но в тех обстоятельствах это возможно был самый умный путь. Смотрите, Трамп играл в жесткую недостойное игру с американской военной помощью. И Зеленскому была нужна не только эта помощь, но и в целом — американская поддержка", — убеждает Джон Хербст.

Иначе это могло дать основания Москве усилить свою агрессию против Украины. Возможно, Зеленский и люди из его команды, если смотреть в ретроспективе, говорили какие-то вещи, которые выглядят не очень хорошо. Но оправданием этого было соблюдение правильного курса. Они не могли себе позволить разозлить республиканцев, чем представителем был тогдашний президент Трамп. Но они также не могли себе позволить злить демократов. Им была нужна поддержка обеих партий в Конгрессе.

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Дональд Трамп прошел через изнурительную процедуру импичмента. Голосов, чтобы отстранить его от должности, не хватило. Никаких фактов коррупции Хантера Байдена, ни украинские, ни американские следователи не установили.

Об Украине после этого можно было услышать, что якобы она стала токсичной для США, а Байден до сих пор обижен. Но собеседники ТСН это отрицают. Посол Хербст уверяет, что для офиса Байдена — это дело вчерашнего дня. Единственный риск — если кандидатом от республиканцев через 3 года вновь будет Трамп. Он точно не забыл и не простил.

Ранее сообщалось, как украинские президенты встречались с американскими.

Смотрите специальной выпуск ТСН о результатах переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1.

ТСН покажет спецвыпуск о переговорах президентов в Вашингтоне

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