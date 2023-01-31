Юная волонтер из Прикарпатья продала свою 50-сантиметровую косу, чтобы собрать средства на ВСУ

Девочка собирает деньги на нужды военных с начала полномасштабной войны и об израсходованных суммах не рассказывает даже родителям.

В Ивано-Франковске 9-летняя Даша Перхулин остригла косы, чтобы купить военным уже третью печку. Девочка волонтерит не первый месяц и какие суммы удается собирать, даже родителям не говорит. В свое время именно они научили дочь, что благотворительность должна быть тихой, говорится в ТСН.

В этот день Даша ждала с марта, чтобы отрезать волосы, продать их, а деньги задонатить на ВСУ. Юная волонтерка невозмутимая, но мама отчаяния не скрывает. Едва уговорила дочь дождаться хотя бы первого причастия, чтобы пойти в церковь с косой. Надеялась, что она свою идею забудет или передумает, ведь с рождения Дашке волосы не стригли, только кончики ровняли. “Для каждой мамы волосы дочери — это ценность, богатство, красота. Я люблю ее заплетать, расчесывать, помогать мыть голову», – рассказывает женщина.

Даша не забыла и не передумала. За свои волосы девочка получила 7 тысяч гривен. Это сумма, которой ей не хватает, чтобы купить на фронт уже третью автономную печку. “Сейчас такое тяжелое время. Я подумала, что нужно помогать. Я сижу дома в телефоне. Я подумала, что хочу как папа быть – волонтером. Я понимаю, что такое война, как сейчас гибнут невинные дети, как солдаты гибнут. Поэтому я подумала, что нужно помогать”, – убеждает девочка.

“В начале войны она ходила еще в школу плести сетки. А потом она увидела, что мужчина возвращается с востока, нужно того-то, у меня муж волонтер, ездит на восток, возит машины, все необходимое. Там не хватает денег на горючее, на одежду, снаряжение и она говорит: "Мама, может, я буду чем-то помогать?", — рассказывает мама девочки.

На самом деле Даша волонтерит уже не первый месяц. Продает собственноручно сделанные патриотические боксы с конфетами и милыми сувенирами внутри, из бисера украшения, печет сладкие рогалики, начала рисовать картины по номерам. Все заработанное до копейки отдает на фронт. Мама говорит: о каких суммах идет речь, дочь скромно молчит. “Забирает муж какие-то вещи, не хватает денег, она вытаскивала из кассы и давала. Она не отчитывалась – просто так помогала. Ведь на первом причастии ее учили: левая рука не должна видеть, что дает право. Говорит: "Мама, я хочу быть тайным волонтером", – рассказывает женщина.

И добавляет, что нет и дня, чтобы Даша не молилась за украинских военных.

Читайте также:

Не вороны: ученые рассказали о "черных тучах" и загадочном скоплении птиц в Киеве

Цены на аренду в Киеве снова упали: риелтор рассказал, сколько сейчас стоит снять квартиру

Армия России наступает на Угледар: что известно о ситуации на фронте и планах кафиров