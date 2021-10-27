Юные и состоятельные убийцы за рулем: самые резонансные ДТП, всколыхнувшие Украину за последние годы

Иногда аварии гибнут сами нарушители, но чаще всего – жертвами становятся невинные люди.

Похожие на харьковскую, трагедии на дорогах Украины – не исключение. Аварии, когда юные состоятельные водители становятся виновниками беды, регулярно фигурируют в полиции. А сами дела годами рассматривают в судах. И очень часто заканчиваются условным наказанием, а иногда только лишением водительских прав.

О ряде ДТП, всколыхнувших Украину в последние годы — 27 октября речь идет в сюжете ТСН.19:30.

5 человек погибли на месте. Еще одна жертва впоследствии скончалась в больнице. Так закончилось ДТП в Харькове 18 октября 2017 года. Авто Елены Зайцевой на огромной скорости влетело в людей на тротуаре. У водителя, которая является приемной дочерью харьковского бизнесмена, обнаружили наркотические вещества. Девушку задержали, а позже под следствием оказался еще один фигурант Геннадий Дронов. Это именно его внедорожник протаранил машину Зайцевой, когда нарушил правила. Оба приговорены к 10 годам тюрьмы. Сейчас оба отбывают свой срок. И в украинской истории это едва ли не единственный случай, когда за такую аварию наказали.

Также в Харькове год спустя 18-летний Тигран Энгибарян выехал на встречную полосу на светофоре и сбил студента.

Виновник скрылся с места ДТП. Но потом его задержали. Суд по делу был закрытым. Парень признал вину, но ему присудили только 3 года условно и выпустили прямо в зале. Родители сбитого парня отказались от всех претензий, потому что получили 80 тысяч долларов компенсации от родителей молодого человека.

В том же 2018 году в столице, так же на пешеходном переходе сбил сбил девочку Кирилл Островский. Все это произошло на глазах у матери. Впоследствии ребенок скончался в карете "скорой" от полученных травм. 23-летний парень пытался скрыться, но правоохранители его задержали. Рассмотрение дела до сих пор продолжается. В октябре Островского, который находился в СИЗО, отпустили. Суд не продлил ему меру пресечения. Однако после огласки – он снова оказался в изоляторе.

Новости Украины: страшные ДТП, всколыхнувшие страну в последние годы

А вот сына донецкого бизнесмена Станислава Толстошеева сочли невменяемым. В январе 2016 года вблизи метро Левобережная его джип вылетел на пешеходную зону и сбил троих пешеходов. Старушка, которая торговала на тротуаре, погибла. Экспертиза установила, что парень якобы не контролировал себя из-за приступа эпилепсии. У парня изъяли права и запретили ему вождение. Впрочем, адвокаты и пострадавшие неоднократно заявляли – не согласны с решением суда.

Это лишь несколько примеров, получивших наибольшую огласку. Впрочем, правоохранители говорят, что подобные случаи случаются регулярно. Очень редко в таких ситуациях обходится без жертв, иногда гибнут сами нарушители. Но чаще всего – жертвами становятся невинные люди.

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