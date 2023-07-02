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Юный барабанщик, чтобы собрать для своего тренера на прибор ночного видения, устраивает концерты до кровавых мозолей

Автор
Елена ШворакЕлена Шворак
Дата публикации
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Юный барабанщик, чтобы собрать для своего тренера на прибор ночного видения, устраивает концерты до кровавых мозолей

11-летний крапивничанин Давид Кибукевич собирает средства для тренера

80 тысяч гривен из 120 нужных юный барабанщик уже собрал.

Набарабанить на прибор ночного видения для своего тренера — такова цель 11-летнего крапивничанина Давида Кибукевича. Трижды в неделю мальчик дает концерты в центре города и уже собрал большую часть нужной суммы на приобретение оснащения для штурмового подразделения, что ныне под Марьинкой, говорится в ТСН.

На импровизированном концерте Давид первым исполняет гимн. Юный барабанщик выучил более 60 мелодий, преимущественно украинских, и концерт длится три часа. Раньше после каждого выступления мальчик лечил кровавые мозоли на руках, а теперь играет в велосипедных перчатках.

“Мы раньше видели в Инстаграмме как он выступает, а теперь увидели своими глазами. Очень хорошо. Спасибо, молодец. Ну, собирает же для Украины для победы”, — говорю зрительница концерта Алена.

У барабанной установки два ящика, где зрители и прохожие оставляют здесь свой вклад в победу. Давид собирает на прибор ночного видения для своего тренера по таэквандо, который находится в нынешнем штурмовом подразделении под Марьинкой. "Я даже помню дату, когда я захотел ему помогать. Это было 9 января. Нам второй тренер сказал, что его забрали в армию”, – вспоминает мальчик.

Давид Кибукевич собирает средства для тренера, который сейчас на передовой / ©
Давид Кибукевич собирает средства для тренера, который сейчас на передовой

Давид увлекся музыкой с двух лет, сначала барабанил палочками для суши по кастрюлям. Родители тогда купили ему барабанную установку, и теперь всячески помогают собрать деньги для войска. “Он решил, мы его только поддержали и скажем, что вся наша родня его поддержала. Почему бы и нет? Он у нас молодец, мы гордимся тем, что он делает», – говорит отец мальчика.

Спорт Давид любит не меньше своих барабанов. Шесть лет его тренировал Виктор Тихоненко — пока не пошел защищать Украину. Чтобы поблагодарить ученика прямо с передовой тренер выходит на связь с ТСН. “Он спросил с родителями, что самое необходимое для нас. Как всегда для военных наиболее необходимы – это тепловизоры, дроны, приборы ночного видения. Это в принципе вам любой военный скажет. Поэтому мы выбрали этот прибор ночного видения для ночных штурмов. Это мой ученик, и я, как его тренер, очень сильно им горжусь”, — говорит мужчина.

80 тысяч гривен из 120 нужных юный барабанщик уже собрал. Сбор планирует закрыть до конца июля, так что теперь будет выступать чаще.

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Дата публикации
Просмотры
160
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