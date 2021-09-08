Юра из благотворительного проекта "Здійсни мрію" после тяжелой реабилитации наконец увидел море

За десять дней в Турции испытали и туристические маршруты, и детские дискотеки, и аттракционы в аквапарке. А семейный альбом пополнился морскими фотовоспоминаниями.

Историю Юры из нашего благотворительного проекта "Здійсни мрію" мы рассказывали почти четыре года назад. Мальчик мечтал встретиться с Натальей Мосейчук. Тогда после очередного обследования в Охматдете они наконец увиделись. У мальчика была еще одна мечта — увидеть море. Однако ее пришлось ждать гораздо дольше. Сначала всей страной искали деньги на пересадку почки. Мальчик выдержал все испытания судьбы.

Как осуществлялась мечта длиной в годы и о чем мальчик мечтает сейчас — 8 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

С Юрой мы познакомились почти 4 года назад в Карпатах. Тогда его игру в футбол, как и все другие развлечения, прерывали лекарства и уколы.

У Юры и его младшего братика Саши редкая генетическая болезнь — цистиноз, из-за нее почки отказывают, а организм отравляется. Кроме большой мечты на выздоровление у мальчика была еще одна — он очень хотел увидеть Наталью Мосейчук и сфотографироваться, потому что каждый вечер смотрит ТСН.

И она стала реальностью.

Тогда вместе с Натальей Юрий принял участие в благотворительном фотопроекте — учился кататься на чемодане и читал, а их совместные фотографии попали на выставку. Там же — он получил сертификат на еще одну, третью большую мечту — увидеть море.

Однако осуществить ее сразу он не смог — мальчику понадобилась новая почка. Чтобы собрать 60 тысяч евро для трансплантации ТСН объявила сбор средств.

Всю сумму вместе со зрителями удалось собрать на Рождество 2018-го. Но почку мальчику пришлось ждать. Спасительный орган удалось найти только через 2 года в Беларуси.

После тяжелой реабилитации — наконец можно осуществить мечту длиной в годы.

Несколько часов перелета, дорога из аэропорта и вот оно — первое для всей семьи море в жизни.

За десять дней в Турции испытали и туристические маршруты, и детские дискотеки, и аттракционы в аквапарке. А семейный альбом пополнился морскими фотовоспоминаниями.

График был расписан поминутно. Но самое большое впечатление для Юры — море.

Семья Синиц возвращается в столичный аэропорт, говорят, собрали впечатлений надолго.

Юра помогает везти папе чемодан и едет смотреть, как устроено телевидение. Что увидит Наталью и сегодня, пока не знает, но на вопрос, кого бы хотел встретить больше всего — ответ неизменный: Наталью Мосейчук.

Несколько этажей офиса и вот объятия - такие же как и четыре года назад.

Так они обнимаются часто, ведь видятся раз в несколько месяцев, потому что с Натальей стали друзьями. Виделись и перед поездкой, она выбирала для него с братом игрушки на море.

"Когда ребенок спасен, это очень здорово, потому что пережили все. Было немножко и отчаяния и страха. Но все сделали то, что должны и могли. И все получилось", — признается ведущая.

В студии Юра сразу берется за микрофон и размышляет, не стать ли ему корреспондентом. Но есть профессия, которая любовь Юры к телевидению перевесила. Мальчик мечтает стать врачом-хирургом.

А пока он будет возвращаться к школьной программе, пока продолжается реабилитация и COVID-19 — учится дома.

Новости Украины: Юра из благотворительного проекта "Исполни мечту" наконец-то увидел море

Сейчас вместе с братом Юра чувствует себя хорошо, однако пожизненно они должны принимать капли и таблетки, которые помогут почкам работать. Лекарства дорогие и до сих пор не сертифицированы в Украине — их помогают доставать волонтеры.

Ежемесячно из карпатского села семья должна ездить в столицу на обследование, но теперь, говорят — это стало намного легче.

"Важно мечтать. Важно знать и верить, что эти мечты осуществятся. Спасибо всем людям, которые поддержали и помогли", — говорит мама мальчиков.

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