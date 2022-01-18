Юридическая коллизия: почему государство может лишить ветерана АТО подаренного миллиона гривен на покупку жилья

История с Игорем Галушкой и проблемным застройщиком не единственная.

26-летний ветеран АТО Игорь Галушка получил более миллиона гривен на покупку жилья. Квартиру купил, а вот права собственности у него нет, ведь у застройщика сейчас — три судебных процесса. Без права собственности соцзащита может забрать у ветерана деньги.

Как сообщалось 17 января в сюжете ТСН.19:30, когда мужчина в 2019 году получил средства от государства на покупку жилья, полгода сам искал квартиру. Застройщики, когда слышали о государственной программе, отказывались заключать договор. Тогда – говорит – пошел в соцзащиту и там посоветовали нескольких застройщиков.

К одному из них он и обратился и получил хорошую скидку. Юристы соцзащиты договор согласовали. Сдать дом должны были в конце 2019-го. Но этого не произошло.

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Люди, купившие здесь квартиры, делают ремонты и уже даже живут, не имея на руках документов. У Игоря ситуация хуже — он должен был через два года после заключения договора принести в соцзащиту свидетельство о собственности, иначе должен вернуть средства государству. Застройщик по телефону объясняет — дом готов, подведены все коммуникации, но не сдан, потому что идет суд.

"Мы в судебном порядке возобновляем действия градостроительных условий, когда-то отмененных областной "Госархстройинспекцией", на основании которых затем аннулировали разрешение на начало строительства", — отметил директор финансовой компании-реализатора квартир Олег Труш.

У застройщика сейчас три судебных процесса — с областной инспекцией архитектуры, пользователем земли и райпрокуратурой — говорит главный юрист городского совета, она уверена, что их соцзащита не могла посоветовать ветерану покупать там жилье. И сейчас делают все, чтобы ему не пришлось возвращать деньги.

"Еще с конца февраля или с начала марта 2021 года мы обязаны были обратиться в суд о взыскании средств, но мы этого не сделали. У нас есть время до завершения срока исковой давности, это 2024 год. Я надеюсь, что до того времени ситуация урегулируется", — заверила директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич.

Покупать квартиру на этапе фундамента или стен – дешевле, но рискованно – говорят юристы. И лучше заручиться помощью адвоката.

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"Специалист проверит в соответствующих реестрах, судебных реестрах, в реестрах государственного имущества, нет ли каких-либо залогов, проблем с тем имуществом, которое вы покупаете", — советует адвокат Лилия Баюш.

История с Игорем Галушкой и проблемным застройщиком не единственная. Поэтому с прошлого года ветераны, которые получают от государства деньги на квартиры, могут приобрести их только в домах, сданных в эксплуатацию. Инвестирование на этапе строительства уже не предполагается.

Напомним:

В прошлом году государство предоставило деньги на жилье 650 ветеранам с инвалидностью и семьям погибших воинов. А в новогоднем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже в 2022 году у собственное жилье будет у всех ветеранов войны на Донбассе, а сразу за ними — у всех военных.

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