Юридический казус: адвокат утверждает, что закона по запрету выезда за границу мужчинам нет

Адвокат Кравец утверждает, что нет никаких законов в Украине, которые запрещали бы выезжать мужчинам во время действия военного положения.

В Украине возник юридический казус, когда в законе запрет выезда мужчин за границу фактически не зафиксирован, однако на практике ситуация противоположна.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На сегодняшний день фактически по закону (я говорил об этом неоднократно) запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит исключительно в таком ручном режиме. Тем более на этот счет у нас есть соответственно уже и судебная практика. Суд установил, что запрета, который должна быть предусмотрена законом, нет, нет никаких законов в Украине, которые запрещали бы выезжать мужчинам во время действия военного положения.

Есть закон, регулирующий этот вопрос, о порядке выезда и въезда в Украину. Есть в нем статья 6-я, которая четко отмечает, в каких случаях (при этом это не привязано к непосредственно военному положению, к полу человека, военнообязанный или не военнообязанный) он может или не может уехать за границу", — говорит юрист .

По его словам, Пограничная служба выпускает за границу исключительно лиц, которые предусмотрены в постановлении Кабинета министров. Кравец напомнил, что это постановление 1995 года, в которое постоянно с начала военной агрессии РФ вносятся изменения.

Кто имеет право на выезд

Постановление предусматривает, кто имеет право уехать за границу.

"В первую очередь это лица, имеющие жену-инвалида 3-й группы, имеющие родителей жены или собственных родителей 2-й или 1-й группы. Те, кто является сопровождающими лицами, на которых возложена обязанность опеки. Лица, которые ухаживают, именно постоянный уход за другими людьми. Многодетные родители, то есть 3 или более ребенка у них... Ну и конечно в случае наличия соответствующих служебных командировок – это больше касается депутатов, военнослужащих и других категорий местного самоуправления", – говорит адвокат.

Проблема выезда за границу моряков

"Что касается моряков – это достаточно такая болезненная тема для всех. На самом деле у моряков есть соответствующие документы, однако по каким-то непонятным основаниям их за границу не выпускают", – говорит Кравец.

По его мнению, система предоставления разрешений на выезд за границу мужчинам работает в ручном режиме.

"То есть даже наличие всех документов вам не дает права уехать за границу... И никаких гарантий выезда за границу вам никто не даст", – подытожил адвокат.

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❗ Громкое решение Зеленского о ВЛК! Как накажут мужчин, выехавших из Украины во время войны?

Ранее сообщалось, что пограничники получат доступ к регистру призывников, и теперь уклонисты не смогут бежать из Украины за поддельными документами.

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