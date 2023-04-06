Ющенко назвал исторические ошибки украинцев: "Могли бы быть там, где поляки или литовцы"

Третий президент Виктор Ющенко рассказал, что он сейчас по-доброму завидует Владимиру Зеленскому, поскольку на 32 году независимости в Украине сформировалась нация, которая поддерживает важные для государства направления – вступление в ЕС и НАТО. В то же время, он отмечает, что возглавлять государство в такое сложное время — это очень большая ответственность.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Егору Гордееву.

Виктор Ющенко пояснил, что при его президентстве произошло экономическое улучшение, Украина стала первым государством Европы по темпам роста экономики.

"В 2005-2010 годах в Украине были самые высокие экономические темпы за нашу историю. За 4 года пенсия рядового украинца увеличилась в 10 раз — с 50 гривен до 490 гривен. По экономическим темпам мы были первые в Европе по самым высоким показателям. В 2009 году наши валютные резервы составляли 37 млрд. Столько лет прошло с 2009, а сейчас мы только добираемся до 37 млрд. И сейчас мы говорим только об экономике, а это леди такая — если есть динамика лучшего нашей истории, то я имею право утверждать, что это было время, когда создавалось больше рабочих мест для людей", — подчеркнул экс-президент.

Третий президент Украины подчеркнул, что, несмотря на экономический рост, украинцы не были национально сознательным народом. А в то время Путин заигрывал с Европой.

"Больше всего, что нас сдерживало в надежном будущем, это очень слабая национальная солидарность. Нация и национализм — самые сложные политические категории. Стоит взглянуть на практику Западной Европы. Как она решила этот вопрос с помощью армии? Все стригли купоны от мира. Путин формировал “ Путинизацию" Европы, платежная Европа ему ежедневно перечисляла 1 миллиард. Если это повторяется 15 лет с игнорированием демократии, свобод свободного журналиста, выходит фашизм XXI века. Я задаю риторический вопрос: кто в этом виноват? Можно легко догадаться, благодаря кому Путин возник таким, как он есть", – объяснил Ющенко.

Бывший украинский лидер напомнил, что в 2005 году большинство украинцев все же не поддерживали вступление нашего государства в Европейский союз и НАТО.

"Когда в 2005 году ты говоришь о НАТО и тебя поддерживаешь 14%, внутри ты абсолютно прав и никогда не сойдешь с этой тропы. Но имей в виду — если ты будешь это, ежедневно повторять, через пять лет тебе нечего делать на выборах Так и произошло Евросоюз в 2005 году поддерживал 21%.Эта сказка более нейтральна, чем НАТО, потому что Москва позволяла даже Партии регионов формировать дорожную карту приближенного членства в ЕС.Но это все-таки 21%.Если ты честен с точки зрения видения, где Украина может быть успешной, ты должен это повторять каждый день и трижды", — объяснил он.

Ющенко также добавил, что у украинцев есть свои исторические ошибки, которые помешали нам добиться успехов: "Мне радостно оттого, что за 32 года мы из квазинации стали нацией. Если бы на старте у нас была другая философия, мы сейчас были бы там, где есть поляки и литовцы. Но 15 лет назад мне об этом говорить было тяжело, потому что для многих это резкие изменения.

Напомним, Виктор Ющенко рассказал, что для него означает победа Украины над Россией и что происходит со страной-агрессорой сейчас.

Ранее третий президент рассказывал, как принимал диктатора Путина на своей даче в Новых Безрадичах. По его словам, диктатора заинтересовала старинная украинская печь и косовская керамика.

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