Ющенко назвал событие, из-за которого Путин чувствовал себя победителем и обзывал Украину "недогосударством"

Экс-президент Украины Виктор Ющенко вспомнил, что после того, как на саммите НАТО в Бухаресте Украине не предоставили ПДЧ, Путин чрезвычайно радовался и обзывал Украину "недогосударством". Он считает, что именно эта слабость Запада позволила российскому диктатору напасть на Грузию.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

Ющенко напомнил, что в 2008 году после саммита НАТО, когда Украина не получила ПДЧ, диктатор Путин чувствовал себя победителем. Именно из-за ошибки НАТО Россия решилась напасть на Грузию.

"Путин выступал как победитель, потому что он выиграл — Украине ПДЧ не дали. Вот одна из частей выступления: правильно вы сделали мудрые решения и приняли в первой половине дня. А потом начал: "Украина – это случайное государство: мы на востоке дали земли, поляки на западе дали земли – вот это Украина – образование какое недогосударство". Как прочел это Путин – а прочитал он так: что через 2 месяца можно войска вводить в Грузию", – вспомнил Виктор Ющенко.

Напомним, бывший министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров вспомнил события 2008 года в Бухаресте, когда у Украины была реальная возможность получить ПДЧ и рассказал, какие надежды имела тогда Украина и почему Франция и Германия были против присоединения Украины к военному блоку. .

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