Ющенко поделился переживаниями по поводу детй и жены: "Вижу, как на моих глазах умирает моя семья"

Политик назвал "драмой" то, что сейчас его семья вынуждена находиться в разных местах.

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своей семье и переживаниях относительно того, что на сегодняшний день все вынуждены жить отдельно.

Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью Егору Гордееву.

"Если я скажу, что в нашей семье касса у жены, скажут – подкаблучник. Но немножко есть и у меня. Ну, какие начисления приходят, она не знает, сколько киловатт за свет – это все мои хлопоты. У жены полная финансовая автономия. Но по детям последнее слово – за Екатериной", – поделился Ющенко.

Он рассказал, что 19-летний сын Тарас получил предложения на обучение от 10 лучших университетов мира. По рейтингу аттестатов парень попал в 1% самых умных детей на планете.

"Однажды я купил сыну двигатель внутреннего сгорания, часть которого была сделана из прозрачного материала. Я так думаю, у него политехника стала первым интересом благодаря тому, что я купил ему такую модель. Окончил он школу. Есть в международной школе протокол, по которому дети, которые идут в высшую школу, сдают свои аттестаты в один оценочный проект, и мой ребенок попадает в 1% самых умных детей в мире по этой системе. 10 первых университетов мира отправили ему предложение для обучения. Я сказал сыну, что нам нужны ракеты и самолеты, и обязательно нам нужно вернуть "Мрию", – рассказал третий президент.

Ющенко назвал "драмой" то, что сейчас его семья вынуждена находиться в разных местах.

"Жена с дочерями в Киеве, потому что у нас нет Интернета, нет света (это было во время блэкаутов – ред.). Кто-то учится в университете. Я сказал своим девочкам: я вижу, как на моих глазах умирает моя семья. Они сразу встрепенулись. Я понимаю, что всех вернуть домой я уже не смогу, с каждым годом у каждого своя тропа. Я так же поступил со своими родителями. Мое поколение – тоже. Я никогда не думал, что такое произойдет и со мной", – поделился переживаниями политик.

Напомним, Ющенко также поделился воспоминаниями о своей первой поездке на Донбасс после того, как был избран на пост президента. "Это тот край, который меня не поддерживал", – сказал политик.

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