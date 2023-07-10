Ющенко предлагал Путину извиниться перед Украиной за преступления России: реакция диктатора шокировала

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что после того, как его избрали на пост украинского лидера, он совершил визит в Москву. Там он встретился с Путиным и предложил диктатору пересмотреть российско-украинские отношения, однако глава Кремля отказался.

Об этом экс-президент сказал в интервью ТСН.

Виктор Ющенко отметил, что Путин был недоволен тем, что в 2004 году украинцы избрали не Януковича, а демократического президента.

"Я хотел на нашем первом разговоре задать вопрос не в контексте наших отношений Ющенко-Путин. Буквально я ему передаю А4, а я с А4 и карандашом постоянно хожу на деловые встречи, и говорю Владимир Владимирович, напишите 10 пунктов, что бы хотела российская политика реализовать — тактически, стратегически в наших отношениях.иС другой стороны — я тоже десять пунктов напишу. И я очень хотел бы, чтобы в повестку дня мы задали вопрос исторического понимания. Можно сказать точнее - исторического извинения. Если мы хотим развивать новые отношения, не ответив на преступления, которые были перед этим — невозможно", — сказал экспрезидент.

Он отметил, что был шокирован ответом Путина, который отказался извиняться.

"После небольшой паузы — кстати, я могу сказать, что слово нет, мне кажется я от Путина не слышал никогда во всех наших переговорах. Или пауза, или длинная пауза. Он дает ответ: "Виктор Андреевич, вы предлагаете что бы я просил прощения у украинского народа за царское правительство?" Для меня это шок был, для меня "правительство" не делится на "царское не царское, имперское, белое, красное, докрасное, добелое" – это все условности. У меня было такое ощущение, что это – как желтая карточка в футболе. Это не красная, рвущая отношения, но вместе с тем будьте внимательны", — подчеркнул Ющенко.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что у страны-террориста и Украины "нет шансов выстроить добрососедские отношения" из-за выборов 2004 года, когда победил проукраинский президент Виктор Ющенко. Комментируя это, диктатор даже выругался.

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