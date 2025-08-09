Ющенко рассказал, как Путин превратился в диктатора

Третий президент Украины Виктор Ющенко / © ТСН

В первые десять лет своего правления президент России Владимир Путин был малоинициативным в двусторонних отношениях с Украиной и не понимал ответственности современного российского государства за действия предыдущих правителей. Переломным моментом, после которого начался необратимый процесс его превращения в кремлевского диктатора, стало вторжение в Грузию в 2008 году.

Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

«Откровенно скажу, я таким его [президента РФ Владимира Путина] не знал, как сегодня… Он мало проявлял инициативы в двусторонних отношениях. Он очень пассивный был. Пассивно настроен… Школа КГБ, она делает фигуру хитрой, подлой, непубличной», — отметил он.

Как Путин не признал исторической вины России

В контексте взаимоотношений с российским президентом Виктор Ющенко вспомнил ситуацию, возникшую во время подготовки к празднованию 300-летия Полтавской битвы. Он напомнил тогда Путину о Батурине — казацкой столице, которая была уничтожена вместе с гражданским населением российской армией Петра Первого.

«Я Путину говорил, что перед тем, как вообще появиться на Полтавском поле, надо говорить о Батурине. Это страница печальная, трагическая для нас. Но если говорить об отношениях, давайте мы придем к теме исторического примирения», — вспоминал бывший украинский президент.

Ющенко отметил тогда, что если не закрыть тему Батурина и других исторических трагедий, которые у нас были, президенту Украины появиться на Полтавском поле было бы очень странно.

«Он сказал такую реплику, что меня удивляет до сегодняшнего дня. „Виктор Андреевич, ну почему я должен просить извинения за царское правительство?“. Ни одна нация не ставит курсив, царское ли это царское, белое ли, или это красное. Вы власть. Вы сегодня институт власти. И поэтому все, что было в прошлом, это груз на ваших плечах», — заметил экс-президент.

Ющенко добавил, что надеялся, что эта политика взаимопонимания легче удастся, но она просто была отвергнута.

Когда Путин стал совсем другим

По словам Виктора Ющенко, худший момент отношений с президентом РФ наступил 8 августа 2008 года, когда началось российское вторжение в Грузию.

«Миша Саакашвили мне звонит, это было воскресенье, и обычно Миша любил поговорить. А тут абсолютно короткая фраза, одно предложение: „Они идут на Тбилиси“. Я говорю: „Миша, а что я могу сделать?“ — „Приезжай“, — вспоминал украинский президент.

Виктор Ющенко рассказал, что прилетел тогда в Тбилиси вместе с президентом Польши Лехом Качиньским и президентом Литвы Валдасом Адамкусом.

«Мы часа 3-4, наверное, ждали, потому что Путин нам не давал коридора по более короткому маршруту. И заканчивается история тем, что мы летим на Турцию, за Кавказом, приземляемся в Азербайджане. И ночью приехали в Тбилиси. Вот та последняя точка в наших отношениях с Путиным», — вспоминал он.

При этом бывший украинский президент отметил, что на тот момент у Путина еще не было того диктаторского авторитета, который появился позже.

Он вспомнил, как по дороге в Тбилиси общался с коллегами из Польши и Литвы, обсуждая возможную ситуацию: «Вот представьте себе, что мы в Тбилиси, а он [президент Путин] не сбавляет темпов и идет на Тбилиси. Вот стоят на проспекте Шота Руставели четыре президента. Интересно, что он будет делать. Что он будет делать своими танками, БТРами, БМП? Я 99,99 процента даю, он не пойдет. Он не пойдет на нас. Он струсит, потому что он трус. Он слабак».

По словам Ющенко, агрессия Кремля в Грузии была базовым моментом по становлению Путина как диктатора и формированию политики современной России.

«То, что Грузия была предтечей для Украины, это очевидно», — сказал он.

Напомним, в мае 2025 года в журнале Frontiers in Psychology было опубликовано исследование о «нарциссическом политическом лидерстве» на примере Адольфа Гитлера, Владимира Путина и Дональда Трампа.