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Ющенко сел за экскаватор, чтобы помочь семье погибшего военного осуществить мечту: что известно
В Киевской области состоялся уникальный фестиваль, чтобы собрать средства для раненых военных.
В Киевской области впервые состоялся фестиваль патриотического кофе на территории музея «Код нации», которым заведует третий президент Украины Виктор Ющенко. Для того, чтобы собрать в гости патриотическое сообщество, президенту пришлось сесть за экскаватор.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.
Гостей фестиваля «Филижанка» встречает Виктор Ющенко. Территория, где все происходит — музей «Код нации». И это проект третьего президента, еще на стадии создания. Чтобы гостям было удобно, пришлось даже самому приступить к работе.
«С половины восьмого утра вчера до 7 вечера я не вылезал из экскаватора и все это вам равнял, чтобы ножки по болоту не ходили, потому что дожди большие были», — говорит Виктор Ющенко.
Идея провести патриотическое мероприятие среди соломы, каменных баб и прудов принадлежит семье одного из погибших героев и волонтеров. Все это затеяла жена героя Украины на позывноq «Талиб», который до войны был баристом и владельцем кофейни.
«Памяти моего мужа Артема Телебенева, героя Украины, защитника. Человек с характером, у него была мечта изобрести рецепт национального кофе из местных ингредиентов, и сегодня мы все будем создавать этот рецепт», — говорит Яна Беркут, организатор фестиваля «Филижанка».
Все деньги от проданного кофе — это сбор для реабилитации раненых бойцов. Цель участников фестиваля — собрать два миллиона гривен.
Здесь собирают деньги не только благодаря кофе. Устраивают аукцион. Первый лот — большой герб покупает Алексей. Он переселенец с оккупированных территорий и боец, который на войне потерял 4 конечности. Сейчас поддерживает побратимов, у которых реабилитация еще впереди.
На еще одном аттракционе кофе не пьют, а создают пейзажи, конечно же, тоже за донат.
Попеть гостям фестиваля тоже было с кем: группа «Калуш», «Тень солнца», Виктор Павлик и другие артисты.
Хотя первый фестиваль и закончился, но героический кофе можно выпить — присоединившись виртуально к сбору, почувствовать на вкус мелитопольские травы или тот самый ферментированный мед, или те самые синий и желтый цвета, и, конечно, поддержать тех, кто боролся за всех, кто теперь может пить вкусный кофе и петь от души.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Третий президент Украины Ющенко Удивляет! Фестиваль патриотического кофе на территории музея КОД НАЦИИ