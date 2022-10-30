Южная Корея в скорби: как произошла одна из величайших трагедий в истории страны

В украинском МИДе говорят, наши соотечественники в давке не пострадали и вместе с другими странами выражают соболезнования Южной Корее.

Как случилась одна из величайших трагедий в истории Южной Кореи, расследуют местные чиновники, говорится в ТСН.

Жертв давки на многолюдной геловинской вечеринке - 154, среди погибших есть и иностранцы. На больничных койках остаются десятки пострадавших в давке. Жертвами трагедии стали преимущественно молодые люди, собравшиеся отпраздновать Геловин.

Столичный район Итевон — место ночных клубов, ресторанов и дискотек в тот вечер был заполнен до отказа, на улицах собралось около ста тысяч человек. Часть толпы заходит в узкий, всего четыре метра в ширину, спуск возле отеля. Так начинается давка, в одной части переулка люди уже падают, тогда как с другой - заходит все больше отдыхающих. Некоторым удается вырваться из давки и вынести пострадавших.

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Нейтана толпа отсеяла от подруги, но ему, по крайней мере, удалось выжить. "Там было так много людей... Мне пришлось развернуться, и я сказал толпе, вы не можете идти туда, там гибнут люди, потому что я уже знал, насколько все было плохо, и люди были очень грубыми. Я должен был сказать им, что они не могут пройти, и потребовалось столько времени, чтобы прибыла экстренная служба», – рассказывает он.

"Мы увидели сцену из кино перед гостиницей, как во время войны, но это происходило на самом деле! Здесь и там делали сердечно-легочную реанимацию, люди суетились, и все вышло из-под контроля", — говорит свидетель.

Помочь жертвам пытались как парамедики, так и гражданские. На кадрах с места происшествия видно, что "скорые" едва успевали прибывать, настолько многие травмировались.

Большинство погибших – женщины. Два десятка жертв – иностранцы – выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая, Норвегии и России.

Почему произошла трагедия — ответа на этот вопрос у южнокорейских властей пока нет. Гэловинская вечеринка была первой с начала пандемии без ковидных ограничений. "Насколько мы знаем, размер толпы был не намного больше, чем в прошлом году, даже учитывая, что в этом году ослаблены антиковредные ограничения", — говорят в местном МВД.

В районе Итевон в ту ночь работало обычное количество полицейских, которые, конечно, пытались сдержать толпу. Впрочем, было ли правоохранителей достаточно, особенно с учетом того, что об огромном количестве отдыхающих было известно заранее – ответ на этот вопрос должны дать следователи.

Из-за трагедии власти страны объявили траур до 5 ноября. В течение этого времени другие вечеринки и мероприятия, запланированные в Геловине, будут отменены, как в знак уважения к жертвам трагедии, так и во избежание новых инцидентов.

Давка в Сеуле стала самой большой за восемь лет трагедией с тех пор, как 2014 затонул паром со старшеклассниками. Тогда погибли 304 человека.

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