Южноамериканский легион: почему колумбийские добровольцы сражаются за Украину

От Южной Америки до Сумщины: как колумбийцы с оружием в руках защищают Украину / © ТСН

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На фронте сложно. Американский телеканал CNN со ссылкой на украинских чиновников, сообщил, что армия России «за несколько дней или недель» перейдет к усиленному летнему наступлению.

Главком Сырский сообщил, что на днях в Покровск уже попыталась зайти вражеская диверсионная группа. И хотя ее ликвидировали, это плохой знак. Потому что указывает на то, что враг готовится к городским боям и планирует оккупацию Покровска. Ну а в Сумской области россияне приблизились к стратегической трассе, ведущей от Сум на Север.

Наша ключевая проблема — нехватка людей. Но рекрутинг иностранцев из Латинской Америки дал успешный результат в 47-й бригаде, воюющей именно в Сумской области. О колумбийском подразделении в этой бригаде говорится в сюжете ТСН. Тыждень.

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Подразделение «Р.У.Г.» в 47-й бригаде называют колумбийским. Паспорта Колумбии подавляющее большинство его солдат. Пока новобранцы из Южной Америки тренируются на полигоне, их более опытные земляки отбивают у оккупантов украинскую землю Сумской области.

На передовой в Сумской области латиноамериканцы в украинской форме зачистили несколько вражеских позиций. Захватили немало оружия и других трофеев. И в бой идут с верой — Бог на их стороне.

«Нет, я не могу всегда ожидать, что все пойдет хорошо, но я всегда доверяю себя Богу, чтобы он мог вытащить меня живым из каждой задачи», — говорит гражданин Перу с позывным «Упрямый».

Формально «Р.У.Г.» считается ротой. Фактически — штурмовиков в нем уже достаточно, чтобы при необходимости проводить внутреннюю ротацию — кто воюет, а кто отдыхает и тренируется.

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Этнический армянин «Гамлет», командир и организатор иностранного подразделения, не спрашивал себя, быть или не быть иностранной роте в 47-й бригаде. Просто взял и сделал. Другими «гамлетовскими» вопросами командир себя тоже не утруждает.

«Смотрите. Завезли мы уже… больше тысячи, даже ближе к двум тысячам, где-то так. У них мотивация — свой личный интерес. Я не спрашивал, мне неинтересно. Они воюют, они все делают как надо. Остальные мне неинтересны, какая у них мотивация», — говорит он.

Но это интересно нам, что заставило людей преодолеть тысячи километров и приехать защищать Украину. Среди многих причин — финансовая.

«Я колумбиец, мне 27 лет. Моя военная карьера как профессионального солдата началась в Колумбии. Я занимаюсь этим делом, чтобы помочь украинскому народу, а также помочь своей семье и обеспечить экономический доход», — говорит боец Ди Оскар.

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«Снайпер», штурмовик, гражданин Колумбии добавляет: «Ну, деньги — это очень важный фактор, потому что нам нужны деньги, чтобы удовлетворить наши потребности, а с другой стороны, такая работа — это призвание. Мне нравится это делать».

Но причина выбора не только в деньгах.

«Я считаю ее (Россию — Ред.) врагом… Я не понимаю, зачем эта агрессия, когда гибнут мирные жители… Я вырос среди насилия и я тоже пережил плохие вещи в своей стране, вещи, которыми мы, колумбийцы, не гордимся… Мы уже жили в войне, и для нас вполне нормально брать в руки оружие, это очень распространенное в Колумбии», — размышляет колумбиец «Снайпер».

«La Violencia», «Насилие» — так называет этот парень свою гражданскую войну, в которой правительство воевало против коммунистических группировок. Большинство колумбийских военных, присоединившихся к сорок седьмой бригаде, считают, что партизан поддерживала Россия.

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«Это всегда было известно. Всегда. Всегда она (Россия — Ред.) поддерживала незаконные левые вооруженные формирования, так было всегда», — добавляет Ди Оскар.

У этого парня из Перу позывной «Упрямый». 15 лет службы в перуанском спецподразделении даже сравнить нельзя с тем, что он увидел за восемь месяцев в Украине. Такую войну латиноамериканцы дома не видели.

Колумбийское подразделение, ну, назовем его условно колумбийским, потому что здесь служат и ребята из других стран, это не просто штурмовая пехота. Это механизированная пехота. Подразделение для огневой поддержки имеет грозные боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортепы M113, и на эту сложную технику уже есть подготовленные экипажи.

Этот мехвод родом из Зимбабве. Страны, политики которой откровенно заявляют о поддержке России в войне против Украины. Возможно, поэтому парню в Украине сначала пришлось ломать стену недоверия.

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«Со мной немного делились опытом, как и что правильно делать. Так что сначала было трудно научиться. Но в этом подразделе беспристрастное отношение. И командир здесь большой человек. Он не относится к людям свысока и дает им себя проявить», — отмечает механик-водитель из Зимбабве.

Командир уверен, что иностранцы, особенно колумбийцы, могут стать существенным ресурсом для наших Вооруженных Сил.

«Смотрите, выходит по имеющимся заявкам, за месяц можно просто очень легко, минимум тысяча добровольцев есть, желающих приехать. Минимум. Только купить им билеты, они все приедут», — уверяет «Гамлет», командир подразделения «Р.У.Г.» 47-ой ОМБР.

В Колумбии неоднозначное отношение к добровольцам. В стране нет специального закона, запрещающего колумбийцам военную службу в Украине, однако левые политики тормозят подобный рекрутинг, ссылаясь на Международные конвенции. В то же время, колумбийские военачальники признают прямую выгоду для Колумбии — потому что в Украину едут новобранцы, а домой возвращается современная подготовленная армия.

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Служба в украинских Вооруженных Силах дает колумбийцам возможность быстро подняться дома по ступенькам военной карьеры. Но сначала нужно выйти победителем в войне в Украине. Или хотя бы выбить россиян из Сумской области.

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ШОК! ТЫСЯЧИ КОЛУМБИЙЦОВ пошли в ШТУРМОВИКИ на СТОРОНЕ УКРАИНЫ

Дата публикации 20:43, 20.07.25 Количество просмотров 11 Шок! Тысячи колумбийцев пошли в штурмовики на стороне Украины

Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.