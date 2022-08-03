"За 11 минут сбили 7 "элитных" российских самолетов": ПВОвец ВСУ рассказал о самой массированной атаке на Киев

Самым сложным был первый месяц. Не было пауз – закончилось нападение на Киев – началось на Изюмском направлении, закончилось Изюмское – начинается нападение на Одессу. И это все по кругу.

Самым трудным во время полномасштабной войны России против Украины был первый месяц.

Об этом в интервью ТСН рассказал подполковных Денис Смажный.

"Первый месяц. Это было одно сплошное дежурство с постоянными атаками. Не было пауз — закончилось нападение на Киев — началось на Изюмском направлении, закончилось Изюмское — начинается нападение на Одессу. И это все по кругу", — говорит Смажный.

Он также напомнил о самой массированной ракетной атаке за последние 5 месяцев.

"Киев. Массированная атака была и на земле, и на небе. За 11 минут было сбито 7 самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились", - рассказал ПВОвец.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что настоящее наступление оккупантов будет не на Донбассе.

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