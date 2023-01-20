"За 15 минут до ракетного удара бабушка попрощалась, предчувствовала": внук жительницы Днепра (фото, видео)

Родственник одной из жительниц дома, куда попала российская ракета, говорит, что семья не может даже похоронить свою бабушку.

Стало известно еще об одних трагических последствиях попадания российской ракеты в многоэтажку Днепра 14 января.

О них в комментарии для ТСН.ua рассказал Даниил Журавский – внук женщины, которая в момент атаки находилась в своей квартире и тело которой так и не нашли.

"Я могу говорить уверенно, мы уже пережили этот момент. Уже прошло 6 дней, моей бабушки нет, хоронить просто ничего. Ее просто разорвало в куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать. Поэтому придется моему дяде, у которого взяли образцы ДНК, ждать, когда в пересеянном мусоре могут быть найдены частицы тел. Находят пальцы и еще что-то", — рассказал Данило.

По его словам, бабушка, 73-летняя Елена Михайловна Журавская, где-то за 15 минут до попадания ракеты позвонила его дяде и сказала о том, что хочет попрощаться.

"Мой дядя Роман с семьей – беременной женой и двумя маленькими детьми пошел в церковь, а бабушка осталась дома. Дядя с семьей очень верующий человек. Так вот, бабушка сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал ей, что заберет ее. Предчувствовала и не шутила. Еще замечу, что когда дядя говорил с ней по телефону в тот момент, перед попаданием ракеты, никакого взрыва не было. Не было никаких звуков работы ПВО. Ракета на огромной скорости попала в дом".

К этому Даниил добавляет, что есть обоснованное подозрение считать, что ракета оккупантов попала именно в квартиру, где находилась его бабушка.

"На четвертом этаже, ко второму, был просто спрессован бетон. Бабушка находилась в гостиной, откуда был вид на Днепр. Туда влетела ракета", — говорит Журавский.

Об Елене Михайловне он вспоминает так: "Она 27 лет проработала преподавателем в детском саду. Была очень изящной, застенчивой женщиной. Красиво одевалась, стеснялась резких изречений, никогда не принимала такого, когда кто-то говорил плохие слова, маты. Никогда никому не желала зла, ходила в церковь".

И резюмирует, что все фото, на которых изображена женщина, были уничтожены российской ракетой.

"Остались только те, что были в телефоне…"

Ракетный удар по Днепру 14 января: что известно

Трагедия, которая всколыхнула всю Украину, произошла 14 января. В субботу, когда большинство жителей находились дома, россияне ударили ракетами по Днепру и попали в многоэтажку. Погибли 46 мирных жителей, которые в выходной день находились дома или проходили мимо. Еще 80 человек ранены. По состоянию на 20 января в больницах города остаются 24 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Точка боли - Днепр: какова судьба людей, потерявших все

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