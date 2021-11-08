За 15 минут и не выходя из дома: когда прописка онлайн заработает по всей Украине

За 15 минут и не выходя из дома: когда прописка онлайн заработает по всей Украине

С 1 декабря эта услуга начнет точечно появляться в регионах.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий менять место регистрации не выходя из дома. Чиновники обещают — это будет забирать не более 15 минут. К тому же не придется стоять в очередях и собирать пакеты документов. В пилотном проекте уже приняли участие 7 городов.

О том, когда электронная прописка заработает по всей Украине – 8 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Эта услуга всегда была одной из самых популярных. Большинство реестров раньше были бумажные. Теперь их все собрали в единую базу данных. Верховная Рада уже приняла во втором чтении законопроект, позволяющий менять место регистрации онлайн. Он вступает в силу с 1 декабря. И с этого момента пункт "Регистрация места жительства" должен появиться и в приложении "Дія", и на портале.

"Если прописываться в собственном жилье, то это происходит декларативно. Вы авторизируетесь в "Дії", подтягиваете недвижимость, вы выбираете дом или квартиру, где хотите прописаться, нажимаете "прописаться" и подписываете электронной подписью эту услугу. Все, вы прописаны", — объясняет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это будет занимать не более 15 минут. Чтобы прописаться в чужом жилье, нужно согласие владельца. Тоже электронное. Информация о новом месте жительства подтянется в реестр автоматически. Также автоматически аннулируется предварительная прописка.

Итак:

Такое заявление будет обрабатываться быстро. Чиновники ставят термин – сутки.

Больше не придется выстаивать очереди в ЦНАПах, а мужчинам – еще и в военкоматах.

В паспорта не будут ставить штампы, айди-карты будут существовать без бумажных справок-приложений.

Социальные и медицинские услуги будут предоставляться без привязки к месту прописки.

Но место жительства ни в коем случае не будет влиять на право собственности. Это просто информация для государства.

Эту же услугу в бумажном формате по-прежнему будут предоставлять ЦНАПы. Правда, и там чиновники обещают уменьшить бумажную волокиту.

Прописка онлайн: как изменить место регистрации не выходя из дома

"Если даже лицо обращается в центр предоставления админуслуг, его имущество внесено в реестр недвижимого имущества. Достаточно отметить на заявлении, что он является собственником. Мы самостоятельно эту информацию проверяем, без дополнительных документов", — объясняет руководитель отдела регистрации места жительства Наталья Гава.

С 1 декабря эта услуга начнет точечно появляться в регионах. Там, где местные власти будут готовы к началу зимы, быстрее. Где не успеют – позже. Но в Минцифры обещают, что через несколько месяцев онлайн-прописка заработает по всей Украине.

Напомним:

В столице проверят квартиры, в которых зарегистрировано много людей. Таких квартир-муравейников в столице около сотни, сообщают в мэрии. И в этих квартирах регистрируют нелегальных мигрантов, криминалитет и людей, желающих получать социальные, медицинские и транспортные льготы. Стоимость регистрации колеблется от трех до четырех тысяч гривен в год.

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