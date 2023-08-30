За 2 дня был бы день рождения: что известно о пассажире Jaguar, застреленном полицейским в Днепре

Мужчина был отцом двух сыновей и имел бизнес в Днепре и области.

Пасажиром авто Jaguar, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский, оказался местный 38-летний предприниматель Джумбери Силогава. Через два дня мужчина должен был праздновать свой день рождения.

ТСН.ua собрал все, что известно о мужчине, которого застрелил полицейский в Днепре.

Накануне в Сети появилась информация о том, что полицейский застрелил пасажира Jaguar в Днепре. Правоохранители подтвердили эту информацию. По данным ДБР, водитель авто игнорировал правила дорожного движения и патрульные остановили транспорт. Пассажир вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

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В машине находились взрослые и дети, которые отказывались выйти по требованию полицейских. По данным Офиса генпрокурора, правоохранители принялись силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик. Возникла драка, во время которой патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в спину мужчине, в результате чего тот умер.

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Что известно о застреленном в Днепре мужчине

По данным местных СМИ, пасажиром Jaguar был 38-летний Силогава Джумбери Джумберович. Он 1 сентября должен был праздновать свой 39-й день рождения.

Человек с таким именем и фамилией зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. По КВЭД Силогава занимался торговлей из лотков и рынках другими товарами. Предприниматель также организовывал похороны и оказывал ритуальные услуги. Он был зарегистрирован в пгт Петриковка в Днепропетровской области.

ФЛП с именем Силогава Джумбери Джумберович/Скриншот

Знакомая семьи Силогавы, проживающая в Петриковке, подтвердила программе "Сніданок з 1+1" информацию о бизнесе семьи погибшего. Женщина рассказала, что у них есть бизнес в Днепре и всей области, в частности в Петриковке и рядом расположенных селах.

В соцсетях удалось найти страницу с именем Наталья Силогава, на которой размещены объявления об изготовлении памятников и организации похорон в Днепре, Петриковке и Партизанском.

Instagram-страница с именем Наталья Силогава и объявлениями об изготовлении памятников, организации похорон/Скриншот

В Сети также есть страница с именем Джумбери Силогава, на главном фото которой размещено фото мужчины с двумя, вероятно, сыновьями.

Джумбери Силогава с, вероятно, своими детьми/Скриншот

Вероятно, сыновья Джумбери Силогавы/Фото из соцсетей

Добавим, что полицейский, застреливший мужчину, был задержан. Правоохранители выясняют правомерность применения им табельного оружия.

Заметим, по сообщениям в Сети, патрульный якобы выстрелил в мужчину после того, как тот сопротивлялся его напарнице и напал на полицейскую, ударив ее кулаком в лицо. Лицо и руки правоохранительницы были полностью в крови. Также сообщалось, что пасажир авто перебросил инспектора через себя так, что последний головой ударился о землю.

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