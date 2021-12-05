За 26 часов сделал более полусотни массажей: незрячий броварчанин установил рекорд

Замахнулся на рекорд Василий специально к Международному дню людей с инвалидностью.

Василий Закревский, житель Броваров, что на Киевщине, ровно 26 часов массировал людей. На отдых было всего по несколько минут в момент смены людей на массажном столе.

Об этом 4 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

По правилам: массаж классический, на одного человека – 25 минут. Затем разрешено помыть руки, выпить воды или что-нибудь поесть – до 5 минут. За состоянием самого рекордсмена наблюдал врач.

Василий Закревский массажистом работает уже 20 лет. И имеет свой салон, но ему посвящает не все свое время. На спортзал и бассейн усилий уходит в разы больше – он паралимпиец в дисциплине триатлон. Кроме того прыгает с парашютом и занимается танцами.

Житель Броваров установил рекорд – он ровно 26 часов массировал людей | Новости Украины

Предыдущий рекорд по самому длительному массажу принадлежит Андрею Кравцову из Сум: он массировал в течение 25 часов подряд. Но Кравцов – не имеет инвалидности. Для Василия же его массажный марафон – это не просто рекорд, а миссия, чтобы привлечь внимание к нуждам людей с инвалидностью.

Напомним:

На Харьковщине бывший военный установил национальный рекорд. 24-летний Роман Кашпур, на войне потерявший ногу, протащил 16-тонный самолет почти на 7 метров. Чтобы все удалось, изнурительно тренировался полгода.

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