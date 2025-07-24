За 289 км от Киева: что рассказали жители приграничья, которые видят Россию с окна

Россия атакует украинское приграничье дронами / © ТСН

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После того, как наступление российской армии на Сумщине приостановилось, о чем месяц назад официально сообщал президент Владимир Зеленский, оккупанты пытаются закрепиться на тех территориях украинского приграничья, где есть их присутствие.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали украинские военные.

«Имеем такую ситуацию: на севере Сумщины сложная болотистая местность, поэтому у россиян нет возможности завезти много тяжелой бронированной техники. Есть присутствие определенного количества пехоты», — рассказал нам военный.

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В то же время официально Сумская ОВА сообщает о том, что, например, в течение суток, с утра 21 июля до утра 22 июля оккупанты совершили почти 70 обстрелов по 32 населенным пунктам, а уже в течение следующих суток, с утра 22 до утра 23 июля обстрелов было 85. В результате последних атак один человек погиб, а 9 были ранены. За последние сутки из приграничья было эвакуировано 27 человек.

В свою очередь, жители приграничья Черниговщины нам рассказали, что по их субъективному мнению в течение последних дней несколько уменьшилась численность артиллерийских обстрелов, но увеличилось число атак с помощью FPV-дронов.

«Я живу в Семеновке (289 км от столицы — Ред), от которой до границы — считанные километры. На мой взгляд, в последнее время россияне чаще применяют эти дроны. Гораздо чаще. Выбежать что-то купить — это игра на выживание. Ты вынужден не идти, а передвигаться перебежками, потому что время от времени что-то гудит в воздухе», — рассказал местный житель.

По официальным данным черниговских пограничников, за последние сутки в пределах четырех общин было зафиксировано более 30 взрывов. В Силах обороны говорят, что это были сбросы взрывчатки с БПЛА.

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По оценкам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, россияне по состоянию на сегодняшний день используют, например, приграничье Черниговщины для террора местного населения.

«По всему приграничью ситуация остается достаточно сложной. Россияне не оставляют своих попыток по захвату территорий Украины и приграничья в том числе. Но Черниговская область на сегодняшний день — это все-таки больше зона проведения ограниченного типа диверсионных рейдовых действий в приграничье. Даже без захвата территорий и закрепления. Это зона проведения террора. Именно для этого террора россиянами используются самые дешевые средства — FPV-дроны», — анализирует текущую ситуацию Коваленко.

И продолжает: «Касательно Сумской области. На севере от Сум сейчас проводятся достаточно активные боевые действия. Это объясняет то, что большее количество средств и артиллерии россияне используют именно на этом участке. Россияне сейчас пытаются закрепиться, но при этом они теряют контроль над западной частью «аппендикса», который они захватили. Риски по всей границе остаются достаточно высокими».

При этом Коваленко уверенно говорит, что на сегодняшний день у россиян на этом направлении недостаточно ресурсов для каких-то еще больших действий.

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«Поэтому это будет исключительно пограничного типа операция. Они будут сейчас пытаться окапываться. Я думаю, что мы будем пошагово вытеснять окупантов с севера Сумщины, за границу с Россией. Но этот процесс не будет скорым».

Как сообщили в комментарии для ТСН.ua военные, сегодня на этих направлениях произошли определенные изменения.

«Одно из наиболее боеспособных оперативных командований «Запад» Сухопутных войск взяло под свой контроль сдерживание и отпор вооруженной агрессии РФ в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей. Группировка зашла в составе новосформированных армейских корпусов под командованием бригадного генерала Владимира Шведюка», — сообщили нам в Силах обороны.

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