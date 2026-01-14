"За 40 тысяч столько кипеша, что пожилую женщину побеспокоили?": Коломойский прокомментировал обыски у Тимошенко

Игорь Коломойский / © ТСН

Бизнесмен Игорь Коломойский дал комментарий журналистам по поводу обысков у лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Об этом бизнесмен сказал во время судебного заседания.

«За 40 тысяч столько кипеша, что пожилую женщину побеспокоили? Так что она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тыс. (долларов — Ред.)? Думаю, она немного больше нажила. Декларация у нее есть? Так что они приперлись к ней? Еще и „подозрение“ дали? — сказал Коломойский.

«Им от Яныка (Януковича — Ред.), когда она три с половиной года отсидела, мало?» — продолжил он.

Коломойский назвал эти обыски «жалкой пародией»: «Посмотрите — Юлия Владимировна и какие-то жалкие четыре пачки долларов».

Вероятно, в адрес антикоррупционных органов НАБУ и САП Коломойский сказал: «Юлия Владимировна сейчас о вашем органе расскажет, что вы за орган. Не орган, а член называется».

Напомним, что вчера, 13 января, НАБУ и САП сообщили, что руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады предлагал взятки нардепам из других фракций, чтобы те голосовали за нужные законопроекты. Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Она получила подозрение.

Сама политика назвала обыски «политическим давлением».