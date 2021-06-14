За 5 дней провели детям 15 бесплатных операций: во Львов приехал известный пластический хирург из Турции

Хирург сделал бесплатные операции украинским детям.

Пластика для детских лиц. Во Львов приехал известный турецкий пластический хирург Хакан Агир, чтобы вместе с местными медиками исправлять врожденные детские недостатки. За пять дней врачи провели 15 бесплатных операций.

Об этом 14 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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В коридоре на операцию ждет четырехлетняя Оля. У девочки сосудистая мальформация — врожденный порок ноги. Это ее вторая операция. Мама Оли от волнения вытирает слезы, девочка улыбается.



Перед операцией львовские врачи вместе с известным турецким пластическим хирургом обсуждают план хирургического вмешательства. Языкового барьера нет, наши медики также говорят на английском.



Член американской и европейских ассоциаций пластических хирургов Хакан Агир в Украине не впервые. Работал уже с днепровскими врачами. Говорит, такой обмен опытом полезен и для него.



"Приехал не только учить, но и учиться. У вас высококлассные врачи, у них интересные техники работы, но нет современного медоборудования", - говорит пластический хирург из Турции Хакан Агир.



Врожденные пороки лица — очень сложные для коррекции, говорит детский пластический хирург Остап Могиляк. Ежегодно он оперирует более 600 таких пациентов. Учился во многих странах, а вот с турецким опытом имеет дело впервые.



"Он берет ткань или кость с одного места, а я беру со другого места. И мы этим делимся между собой, почему ты так сделал, почему я так сделал", — говорит детский пластических хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Остап Могиляк.



"Каждый себе представляет о пластической хирургии, что это — ботокс, уколы, фиакры, что это очень просто и легко. А на самом деле пластическая хирургия, особенно детская, является совсем другим делом. Она гораздо сложнее, шире", — говорит детский хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Андрей Кузык.



Таком международном сотрудничестве радуются пациенты, особенно те, что уже в послеоперационных палатах. У 12-летней Юлии врожденная опухоль лица, девочка уже перенесла 6 операций. Еще немного усилий и Юля ничем не будет отличаться от сверстников.



"Надеемся еще за две-три — и будет все супер. Так, как нам сегодня показал врач свои работы, то это очень хороший результат и мы надеемся, что мы тоже этого достигнем", — говорит мама пациентки Ольга Палыга.



На стенах хирургического отделения Западноукраинского специализированного медицинского центра выставка детских фото. Здесь маленькие пациенты до и после вмешательства. Уже скоро эта выставка пополнится новыми фотографиями. А пластический хирург из Стамбула обещает вернуться во Львов с очередной миссией уже осенью. И также оперировать украинских детей бесплатно.

Напомним, впервые в Украине во Львове помощью робота прооперировали ребенка.

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