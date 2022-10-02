За борщом нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО может стать яворовский пирог

Яворивский пирог — на тонком слое теста из пшеничной муки много начинки из картофеля и гречихи и полете все грибной мачанкой. Больше такого в мире не найти, говорят гастроэксперты, поэтому признали его нематериальным культурным наследием Украины, говорится в ТСН.

"С приходом картофеля в Украину, начали готовить картофельный пирог. Это было дорого. Всегда подавался только на праздник. Подавали только в воскресенье. Люди шли в церковь, возвращались и ели яворовский пирог", — говорит шеф-повар Петр Сподарик об истории галицких земель.

Иван Франко описывал, что когда галичане массово начали выращивать картофель, они забыли, что такое голод. К тому времени голод здесь был более распространен, чем в других частях Украины. И соответственно этот пирог, наполненный картофелем и гречкой, он был заменителем хлеба, который выпекали на выходные", — добавляет соучредитель института галицкой кухни Всеволод Полищук.

К тому же пирог блюдо универсальное. Ночь постоит и пирог приобретает уже другой вкус, а значит выходит совсем другое блюдо — ломтики яворовского пирога хозяйки обжаривают до аппетитной корочки и подают с ухой или борщом. В ресторанном варианте — вышла как хрустящая брускета с языком и "цвиклями" — то есть, свеклой с хреном.

Галицкую кухню вот уже 10 лет изучает специально созданный институт. Эксперты говорят, что особого шарма в свое время ей добавили поляки, венгры, евреи, армяне. Поэтому богатство вкусов она не уступает распиаренным кухням мира. Здесь и суп из печеного чеснока, после которого спокойно можно идти на свидание, ведь он не пахнет, и картофельные зразы с мясом птицы... "Наша кухня должна идти в мир и показывать, что у нас тоже очень вкусно и больше рассказывать, что в Украине есть не только вареники", – убеждает шеф-повар.

Чтобы Украина признала яворовский пирог своим нематериальным культурным наследием, понадобился год, теперь очередь за ЮНЕСКО. Львовяне обещают бороться, ведь за почетным признанием стоит реальная материальная выгода — гастротуристы, готовые ехать со всего мира, чтобы узнать страну по вкусу.

"Я всегда думал, что увидеть Олешковские пески или Асканию Нову не ко времени. Но будучи 40-летним жителем родного государства так и не увидел. Я надеюсь, что это сделаю сразу после окончания войны. Нет вещей не ко времени. Гастротуризм — это возможность для каждого из нас открыть по-новому собственную страну, открыть этот вкус и почувствовать этот вкус государства", – говорит глава львовской ОВА Максим Козицкий.

Сладкие рогалики с начинкой из розы, перетертой с сахаром – следующие на мировое признание. Такие делают только хозяйки одного из районов Ирана и Львовщины.

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