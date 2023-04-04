За боями на адреналине бойцы не замечают тяжелых ранений: медики достают из ран воинов необычные осколки

Необычная коллекция днепровских врачей – сотни обломков, пуль, частей бомб и разнообразных снарядов и даже куски бетона. Это все они достают во время операций, когда спасают военных и гражданских. Медики говорят, прежде всего, борются за жизнь, но не меньше усилий прилагают, чтобы максимально сохранить все функции своих пациентов, говорится в ТСН.

Изуродованное колено Руслана только что прооперировали, медикам удалось достать обломок. Бойца доставили из Донбасса, где под бешеным обстрелом спасал своих собратьев, но что и сам раненый, осознал не сразу. "Ракетный обстрел системы «Ураган», кассетные боеприпасы. Сначала был на адреналине. Были ребята гораздо тяжелее меня, поэтому я помогал, а уже позже, минут через двадцать, я обратил внимание, что у меня там болит”, — вспоминает он.

В больнице Днепра ежедневно проводят десятки сложных операций, чтобы спасти раненым не только жизнь, но и конечности." Как будто маленькое повреждение может развиться в большие инфекционные осложнения в дальнейшем. И как минимум можно потерять сустав, функцию сустава, а как максимум – возможно, и конечность, если не лечить”, – объясняет врач.

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У него уже есть немалая жуткая коллекция. “Это остатки авиабомбы, обломки с больших. А это заряжаются, как кассетные боеприпасы – такие дротики. Очень коварны. Входное отверстие — как головкой укололо, а заходит очень глубоко и далеко”, — рассказывает хирург.

Врач говорит, что иногда спасенные бойцы просят обломки на память о пережитом, а остальные смертоносные находки медики хранят. “Собираем для будущих поколений. Иногда с ребятами общаюсь: что это могло быть? Говорит: не могу знать, потому что летело все, что угодно”, – рассказывают медики.

Тридцатилетнему Анатолию именно спасают изуродованную кисть. Под Донецком с собратьями отбивали атаку россиян, с раненой рукой сутки держали позиции. “Брали в плен наших врагов и по нам работал вражеский танк. Я успел спрятаться за стену, но держал автомат. Выходит, что осколки пошли в мой палец. Я клал на руку автомат и так стрелял”, – рассказывает Анатолий, как воевал с ранением.

Он шесть лет жил в Польше, но когда началось полномасштабное вторжение, бросил там все и вернулся, чтобы защищать Украину. "Это был шок для меня. Я не мог поверить, что такое происходит на самом деле. Но у меня семья живет в Украине, мои родные. Я не вижу другого варианта, как выгнать их из нашей земли”, — убеждает мужчина.

Впереди у него еще сложные операции, но Анатолий стремится к скорейшему выздоровлению, чтобы вернуться к своим и завершить дело. Говорит, что после победы со спасенной рукой обязательно устроит гитарный концерт.

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