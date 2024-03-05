За что Путин мстит Харькову и при чем здесь Одесса: эксперт рассказал, когда возможно повторное наступление россиян

Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться тяжелой. Активность врага на фронте рождает немало слухов. В социальных сетях активно обсуждается возможное наступление врага на Харьков. Якобы россияне сконцентрировали свои силы для возможного наступления на город.

Постоянные воздушные удары, наносимые противником по Харькову, добавляют панических настроений. Президент Украины Владимир Зеленский даже порекомендовал жителям, выехавшим в более безопасные регионы, пока не возвращаться в город.

Также враг все чаще намекает на возможное наступление на Одессу, а тем временем атакует ракетами и дронами город, убивая одесситов и маленьких детей.

Сайт ТСН.ua выяснял, есть ли угроза наступления на Харьков, насколько уместны слухи о возможности прорыва обороны и наступления оккупантов на Одессу и Киев.

Возможно ли наступление на Харьков?

Военный эксперт Игорь Романенко вспоминает форум по безопасности фонда Конрада Аденауэра, который проводился в декабре 2021 года в Харькове.

"Я был участником этого форума по безопасности. Тогда, к сожалению, власти всячески отрицали возможность наступления россиян. На форуме я отмечал высокую вероятность вторжения. Все имеющиеся данные указывали на финальный этап подготовки к наступлению вражеских войск. Более того, тогда я подчеркивал, что группировка врага, которая стоит на границе, нацелена именно на Харьков. Все мои прогнозы подтвердились. В 2022 году нам удалось дать отпор шедшим на Харьков российским войскам. А после этого было контрнаступление и врага удалось оттеснить от города", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Украинские военные на бронетехнике / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Эксперт отмечает, что сейчас ситуация вокруг Харькова усугубляется, враг концентрирует там свои силы.

"Россияне применяют свои резервы в виде вооружения и живой силы на Купянском направлении и возле границы, но пока эти действия не имеют успеха. Что касается воздушных обстрелов Харькова, то здесь, думаю, причина кроется в болезненной психологии самого Путина. Он не может простить Харькову его отчаянное сопротивление и отказ от всего российского. Это откровенная месть. Поэтому они наносят удары по городу и в дальнейшем это будут делать. Но это не значит, что оккупанты уже завтра могут начать масштабное наступление", — отмечает Игорь Романенко.

Последствия атаки на Харьковщину

Угроза остается, но не хватает сил

Он добавляет, что для наступления на Харьков россиянам нужны дополнительные силы, а они их еще не собрали в достаточном количестве.

"Угроза наступления на Харьков безусловно есть. Оккупанты не изменили свои планы по захвату города. Они хотят этого, как и хотят повторить наступление, например, на Киев. Но есть большая разница между желаниями и реальными возможностями. Боевые действия сейчас идут на востоке и юге почти по всей линии фронта, и это требует значительных сил. Россияне их тратят, благодаря отчаянным действиям наших защитников. Поэтому, я считаю, что враг даже на оперативном уровне, не говоря уже о стратегическом, не сможет сейчас собрать силы для наступления на Харьков", – уверяет Игорь Романенко.

Есть ли угроза для Одессы?

Что касается возможного наступления на Одессу, то военный эксперт отмечает, что этот город для оккупантов стоит под №2 после Харькова.

"Для Путина Одесса, как и Харьков – сакральные цели. Уже были попытки россиян провести десантную операцию по Одессе, но эти планы были сломаны. Большие десантные корабли Черноморского флота то и дело идут на морское дно. Поэтому здесь все тоже очень далеко – от желаний россиян и реальности. Но враг не отказывается от мысли захватить город. По силам у них пока нет такой возможности", — добавляет Игорь Романенко.

На месте удара российского беспилотника по дому в Одессе / Фото: Telegram Одесской ОВА

Противодействие и недопущение старых ошибок

Военный эксперт отмечает, что остановить наступление врага можно только активным противодействием, а еще не допускать повторных ошибок и учиться на действиях врага.

"Сейчас много говорят об "утечке" информации о нашем контрнаступлении в прошлом году. Извините, но о нем знали все, даже школьники. Об этом рассказывали всевозможные эксперты, детально разжевывая – где и когда это должно произойти и что для нас стратегически важно. "Помогали " даже наши западные военные партнеры, подробно рассказывая в медиа о состоянии наших бригад – количество, вооружение и прочее. Все это очень хорошо слышал и видел враг. Зачем это было делать – загадка", — подчеркивает Игорь Романенко.

Враг получил достаточно времени, чтобы подготовиться к стратегической обороне / Фото: ТСН.ua

Он убежден, что за этими разговорами мы предоставили россиянам достаточно времени, чтобы надежно подготовиться к стратегической обороне.

"Пока мы смеялись над русскими "зубами дракона" и говорили в медиа обо всех деталях контрнаступления, россияне активно окапывались, бетонировали свои блиндажи, рыли противотанковые рвы, миновали подступы к ним. Чем все это закончилось? Наше контрнаступление не произошло. Оккупанты устояли, выполнили. свою задачу. А мы смогли максимум – пройти только их первую линию обороны. Поэтому сейчас нам нужно держать оборону, потому что после Авдеевки враг начал продвигаться на запад", — добавляет военный эксперт.

Бойцы ВСУ держат оборону / Фото: Associated Press

Чем и как остановить врага?

Игорь Романенко уверяет, что от наступления врага нас спасут только надежные оборонительные рубежи, которые необходимо достаточно быстро формировать.

"Нам нужно строить или завершать строительство оборонных сооружений. И в этом должны быть задействованы не только военные, но и все гражданские структуры. Об этом неоднократно говорилось на заседании ставки. Первая линия обороны должна передаваться на обустройство военным, а все ресурсы должны быть направлены на строительство второй линии обороны на ключевых направлениях и ее нужно строить в "полный рост", то есть делать очень крепкой, непроходимой для врага", — говорит Игорь Романенко.

Вторая линия обороны должна стать для врага непроходной / фото armyinform.com.ua

Военный эксперт подчеркивает, что именно поэтому в ВСУ нужно привлекать людей, которые не могут воевать по разным причинам – религиозным, семейным, физическим, но эти люди смогут копать и бетонировать окопы.

"Нам нужен трудовой ресурс для строительства оборонных сооружений. Это должны делать быстро – копать, бетонировать, совершенствовать. Люди должны наконец понять, что идет широкомасштабная война и есть конституционная обязанность, которую должен выполнять каждый. Мощные оборонные рубежи нужны на Харьковщине, Одесщине, Сумщине, Черниговщине и в других регионах. Потому что в случае отступления наших войск, солдаты должны занимать именно такие надежные рубежи обороны, а не копать окопы под постоянными обстрелами противника", — отмечает Игорь Романенко.

Украинский военный на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Придется много копать

По словам эксперта, в пополнении ресурса поможет стопроцентный военный учет мужчин от 18 до 65 лет, а также учет военнообязанных женщин. И это не значит, что этих людей сразу бросят в бой. Мол, на войне не всегда нужно стрелять, а еще много физически работать.

Придется много копать / фото armyinform.com.ua

Он вспоминает слова своего деда, который солдатом-водителем прошел Вторую мировую войну.

"Дедушка говорил, что на войне самое сложное – не танковое наступление, или воздушные удары авиации, а тяжелее всего копать окоп под обстрелом противника. И они копали окопы все пять лет. Накопали столько, что можно было метро во многих городах построить. И не только для себя их рыли, но и для техники, потому что если ты потеряешь технику, то тебя отправят в штрафной батальон. Сейчас актуальность рытья и копания окопов не изменилась. Наши защитники вынуждены их копать под постоянными обстрелами, чтобы удержать оборону. Государство должно всячески помогать в строительстве надежных оборонных сооружений и передавать их для нужд ВСУ", — заключает эксперт.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как и чем будут защищать Киев в случае повторного наступления.

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