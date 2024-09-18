За что задержали Усика: все, что известно о скандале с абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Такую новость 17 сентября обнародовал первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк. В ситуацию вмешались дипломаты МИД Украины. Более того, не сдержался и президент Владимир Зеленский.

Со временем появилась реакция и самого боксера. Все, что известно об этом скандале, узнали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Усика задержали

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова. Такое известие сообщил поздно вечером, 17 сентября, украинский спортсмен, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются."

Момент задержания

Нардеп также обнародовал момент задержания Усика. На кадрах видно, как польские силовики надели на спортсмена наручники и повели в помещение.

Что сказала супруга боксера?

Позже жена боксера Екатерина Усик прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова. В своем Instagram она отметила, что все хорошо и ничего криминального не произошло.

"Все нормально, все хорошо! ! ! Позже Александр все объяснит!! ! ничего криминального...Всем спокойной ночи!!!”

Реакция МИД

Впоследствии спикер МИД Георгий Тихий в комментарии "Радио Свобода" заверил, что "по поручению министра Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации".

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением".

"Вроде все ок"

Позже Жан Беленюк, первым сообщивший об этом инциденте, написал в своем телеграмме вот такое сообщение.

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночью."

Вмешался даже Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал задержание украинского боксера в Польше и лично поговорил с Усиком по телефону. Глава государства выразил возмущение таким отношением "к нашему гражданину и чемпиону".

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает.

Детали увольнения

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил детали увольнения Александра Усика в аэропорту Кракова. Он координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда глава МИД сейчас идет со своим первым зарубежным визитом.

Комментарий самого боксера

Позже украинский боксер Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в краковском аэропорту. Это он сделал в сторож в Instagram.

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем кто волновался. Спасибо

украинским дипломатам за поддержку. И респект ПОЛЬСКИМ правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все.

А позже украинский боксер-чемпион записал видеообращение после задержания в аэропорту Кракова. Он поблагодарил президента и дипломатов, которые заботились о нем и лично занимались его увольнением, и добавил, что произошли "некоторые недоразумения".

Причина задержания Усика

Одно из польских изданий утром 18 сентября обнародовало вероятную причину задержания Александра Усика. В сообщении говорится, что это было не задержание, а этапирование в служебные помещения. Далее издание ссылается на слова майора Яцека Михаловского, пресс-секретаря командира Прикарпатской пограничной службы.

"Двое мужчин были сняты с круиза перевозчиком и потеряли статус пассажира. Они не хотели выходить оставлять выход на посадку по просьбе службы безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы мы разобрались. Их привезли к нам в комнату, мы объяснили им, почему они не улетели, и какие правила действуют в этом случае.

В свою очередь польский промоутер Анджей Василевский со ссылкой на промоутера украинского боксера Александра Красюка рассказал, что Усик на автомобиле приехал из Киева в Краков и оттуда хотел лететь в тренировочный лагерь в Испании для подготовки к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фюри2, в саудовском Эр-Рияде. Однако работники аэропорта по непонятным причинам не захотели пускать на борт товарища Усика и затем задержали его. В ответ Александр отказался лететь самостоятельно и выступил против задержания друга, за что их обоих задержали.

"Наши службы аэропорта без причины не хотели пускать его товарища в самолет. Трезвый, с документами. Усик отказался садиться в самолет и был задержан. Какой стыд! Я хорошо знаю Александра лично, всегда топовый, элегантный и уважающий закон."

Издание ESPN, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что в сообщении Василевского говорилось об Усике и его тренере Сергее Лапине, которых якобы не пустили на самолет в аэропорту Кракова из-за того, что работник авиакомпании оценил их состояние как "негодное для полета".

Несмотря на попытки Усика объяснить, что с ними все в порядке и они просто устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера они были задержаны. Лапин уже прокомментировал инцидент по задержанию. В сторож в Instagram он выложил видео и написал, что работники таможенного контроля "превысили свои полномочия".

Регалии Усика

Напомним, что украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе в XXI веке.

В июне Александр Усик сделал подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Боксер вручил главе государства чемпионский титул по версии WBC в сверхтяжелом весе, который он завоевал в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Глава государства отметил, что ему неудобно получать такой подарок, но Усик пообещал, что завоюет еще один пояс.

Громкое заявление Усика

А недавно Александр Усик заявил, что собрался уходить в политику. Чемпион мира признался, что в будущем хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины и работать с детьми. Об этом он сказал в интервью на YouTube канале Kanał Sportowy.

"Психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, что кто говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал бы министром спорта — и я стану им."

Напомним, промоутер Усика тоже раскрыл подробности задержания украинского чемпиона в польском аэропорту. Александр Красюк поделился подробностями задержания украинского боксера в аэропорту польского Кракова.

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