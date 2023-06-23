"За день занимаем несколько позиций": как идет освобождение украинских земель на Запорожье (фото, видео)

Украинские военные шаг за шагом вытесняют оккупантов из их первой линии обороны на Запорожье. Однако враг не готов уступать — авиация оккупантов постоянно поддерживает российскую пехоту с неба.

Оккупанты пытаются контратаковать только что освобожденные Пятихатки. Но кроме очередных партий "двухсотых", россияне не получают ничего. В то же время на западе области, где между передовыми позициями ВСУ и россиянами были огромные водоемы, — теперь образовалась пустыня.

Об этом в сюжете ТСН рассказал Александр Моторный.

По словам местных в Приморском, вода из Каховского водохранилища исчезла просто "на глазах". Местная жительница Ольга Ивановна говорит, что воды не стало за ночь. Теперь на месте огромного водохранилища — просто пустота, разделяющая позиции украинцев и оккупантов.

Как идет освобождение территорий ВСУ / Фото: Deepstatemap

Теперь за береговым изгибом юго-восточной части Каховского водохранилища невооруженным глазом видно временно захваченную россиянами Большую Криницу. Просто за ней — Васильевка, самый мощный вражеский укрепрайон перед Мелитополем. Освобожденные украинскими воинами Лобковое и Пятихатки на полдесятка километров сократили расстояние до побережья Азовского моря. Но вражеские снаряды не перестают лететь по украинцам.

Как идет освобождение территорий ВСУ / Скриншот с видео / Фото: ТСН

Многоэтажки в Степногорске, на западном фланге Запорожского переднего отрезка, стали первыми жилыми сооружениями перед линией фронта. Правда, жилые они только условно.

"Никто не возвращается. Может, кто-то там приехал, посмотрел и уехал. На Запорожье, туда", — говорит Сергей, житель Степногорска Запорожской области.

Из освобожденных Пятихаток, под плотным вражеским огнем, наши военные уже смогли вывезти и спасти более полудесятка гражданских.

Как идет освобождение территорий ВСУ / Фото: Deepstatemap

На восточном фланге Запорожского участка фронта под плотным вражеским огнем украинские защитники пробивают путь на Токмак. Мощные взрывы раздаются в районе Орехова, возле Малой Токмачки дым поднимается почти ежесуточно. Вражеская авиация стартует с акватории Азовского моря, подлетает на пусковые рубежи и швыряет смертоносные снаряды прямо на жилые постройки города.

Так, в Орехове и соседней Преображенке только за день ранения получили четыре человека.

На передовой самые тяжелые бои в районе Орехова идут около Роботино и юго-восточнее Малой Токмачки, вдоль дороги, ведущей на Мариуполь. Там украинские военные круглосуточно продолжают давить на оккупантов.

"Сейчас мы упорно продвигаемся вперед, иногда за день мы занимаем несколько позиций. Движение вперед продолжается!" — говорит военный с позывным "Ряша".

Российские боеприпасы ВСУ находят во время контрнаступления / Скриншот с видео / Фото: ТСН

К тому же на многих участках украинцы бьют врага его же оружием. Теперь уже на прежних вражеских позициях россияне покидают и амуницию и целые склады с боеприпасами. Но свое оружие, по словам ВСУ, более надежно.

Перед каждым "выходом на ноль" после короткой передышки воины ВСУ тщательно чистят оружие и снаряжают боекомплект. Говорят, что "выезд" может быть в любую минуту, поэтому оружие должно быть готово всегда. Ребята подчеркивают, что много патронов сейчас не бывает.

В то же время российские захватчики вдоль всей линии боевого столкновения на Запорожье не оставляют надежд отвоевать утраченное. Однако кремлевские главари на штурмы бросают преимущественно вчерашних заключенных.

Российский пленный / Скриншот с видео / Фото: ТСН

Их приходится не только уничтожать на поле боя, но и вылавливать в только что освобожденных селах и лесополосах. Большинство из тех, кому посчастливилось выжить и попасть в плен, говорят, что искали "легкой судьбы".

"Я его (оккупанта — ред.) спрашиваю: "Зачем ты сюда пришел?". Говорит: "Нас прислали". Мол, на зоне нелегко. Ну, а здесь тоже нелегко! Здесь убивают!" — рассказывает военнослужащий 68-й ОЕБр ВСУ "Улич".

Что известно о недавно освобожденных населенных пунктах

18 июня так называемые "военкоры" оккупантов устроили истерику, что ВСУ отбили Пятихатки на Запорожье. Мол, это позволит Силам обороны Украины расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

Истерика пропагандистов РФ прозвучала на фоне информации о нескольких освобожденных от оккупантов населенных пунктах. Так, 13 июня в Генштабе сообщали, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвинуться украинским защитникам удалось на 6,5 км.

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