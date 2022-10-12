За дружбу с Путиным нужно платить: может ли Брюссель выгнать Венгрию из ЕС

Как далеко в своей поддержке России пойдет венгерский премьер-министр и "друг Путина" Виктор Орбан и может ли Будапешт поплатиться членством в ЕС за свою пророссийскую политику.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью ТСН.ua.

Экономическая мотивация дружбы с Путиным

По мнению Фесенко, мотивация сотрудничества Венгрии и России экономическая.

"Работают экономические интересы Венгрии, их экономический эгоизм. Они получают российские газ и нефть по не столь высокой цене, как другие партнеры. Есть также личная симпатия Орбана к Путину и личные связи между ними. Есть особая, антиевропейская по ценностям, позиция Орбана", – говорит эксперт.

Венгрия все равно поддерживает антироссийские санкции

Фесенко обратил внимание, что недавно ЕС принял восьмой пакет санкций против России. И Венгрия, хоть и немного что-то притормозила и убавила этот пакет – но поддержала. И все остальные пакеты санкций Венгрия поддерживала.

"Да, они делают для себя определенные исключения или отсрочки. Например, по нефти. Но, тем не менее, они вынуждены соглашаться на общую санкционную политику ЕС против России", – отмечает политолог.

НАТО

"По НАТО — то же самое. Они немного тормозят вступление Финляндии и Швеции, но все равно это произойдет. Они не смогут пойти против. Венгрия вынуждена оставаться в русле общей европейской политики — и по поводу наказания России, и по поводу поддержки Украины", — добавил Фесенко. .

Внутренние противоречия между Брюсселем и Будапештом

По словам Фесенко, есть внутренние разногласия между Венгрией и ЕС. В частности, в Брюсселе обеспокоены нарушением стандартов демократии, верховенства права в Венгрии.

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И это, по мнению эксперта, волнует Брюссель не меньше отношений Орбана и Путина. Именно поэтому ЕС применяет наиболее эффективный инструмент – это экономическая помощь Евросоюза в Венгрии.

"Пока это работает. Я не исключаю, что если ситуация в Венгрии не изменится, и эта личная, популистская, антиевропейская позиция Орбана будет проявляться и дальше, то возникнет вопрос. Не сейчас, а позже. О том, чтобы исключить Венгрию из состава ЕС или НАТО", – говорит Фесенко.

Могут ли Венгрию изгнать из ЕС

Владимир Фесенко такой сценарий не исключает, но обращает внимание, что после Brexit в Евросоюзе деликатно относятся к теме единства ЕС.

"И они не хотят сами создавать негативный прецедент. Хотя, возможно, рано или поздно это придется сделать – для усиления внутренней дисциплины. И может быть такой сценарий, когда венгров, а не Орбана предупредят, что в случае ответных действий власти Венгрия может быть исключена из ЕС. Пока они не хотят идти на столь крайний сценарий", – отмечает политолог.

Решится ли сам Орбан "порвать" с Брюсселем

По его мнению, сам Орбан не согласится на выход из ЕС, даже под давлением Москвы – по крайней мере, сейчас и в ближайшей перспективе. Ведь в случае выхода из ЕС венгерский премьер окажется в сложной экономической ситуации, многие его проекты просто перестанут работать.

"У него нет общей границы с Россией. Это важный момент. Сейчас он получает российские газ и нефть, потому что работают совместные соглашения Евросоюза с РФ. Но Европа даже энергетическим шантажом свое решение приняла – отказаться от российского газа. Думаю, что и по нефти будет похоже решение. Если Орбан пойдет на такой авантюрный шаг, он сам окажется в изоляции. И для него это создаст кучу проблем – от логистических до экономических и политических", – подытожил Фесенко.