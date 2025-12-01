"За фразу на украинском ударили по ребрам": история украинки из Геническа, которую РФ бросила за решетку на 12 лет

Даша Павлова / © ТСН

Реклама

Фраза «добрый день!» на украинском обернулась ударом по ребрам, а отказ от пророссийской позиции — 12 годами тюрьмы. Это — реалии российской оккупации в Геническе Херсонской области.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

27-летнюю Дарью Павлову россияне бросили за решетку, обвинив в государственной измене. А перед судом ее матери в Киеве звонили ФСБовцы и предлагали ослабить тяжелую жизнь Дарьи в тюрьме, если мать согласится предать Украину.

Реклама

Возвращение домой стало ловушкой

Ольга Павлова, мать пленной, уже много лет живет в Киеве. В 2021 году ее дочь Даша вернулась на Херсонщину, в Геническ, чтобы ухаживать за больной бабушкой. После полномасштабного вторжения и оккупации Дарья не выехала.

Между тем муж Ольги, Александр, ушел на фронт и погиб в мае 2024 года под Авдеевкой. Уже осенью, рассказывает Ольга, в оккупированном Геническе россияне забрали ее дочь.

«Когда погиб муж, я еще не успела оправиться и у меня забрали ребенка», — говорит женщина.

Преследование за украинский язык

Ольга рассказывает, что россияне обратили внимание на ее дочь еще в первый год оккупации, когда услышали, как она разговаривает на украинском.

Реклама

«Даша, заходя в магазин, говорит добрый день. А где-то за стеллажами стояли военные. За этот добрый день она получила прикладом по ребрам», — говорит Ольга Павлова, мать пленной.

Далее началось давление, оккупанты заставили Дарью принять гражданство России.

«Ее заставили взять паспорт РФ в августе 2023-го, а уже 20 декабря к ней пришли и изъяли паспорта — и украинский, и российский. И с этого момента она стала невыездная, то есть по городу она как-то передвигалась, а выехать не могла», — рассказывает Ольга Павлова, мать пленной.

Судилище и предложение ФСБ

Дарью обвинили в сотрудничестве с украинской службой безопасности. Перед судом россияне Дарью российского гражданства лишили, но продолжили судилище за «госизмену».

Реклама

Дарье Павловой огласили приговор — двенадцать лет тюрьмы. На видео, снятом самими ФСБовцами, видно, как во время оглашения приговора девушка улыбается и кому-то подмигивает, что свидетельствует о том, что приговор ее не удивил.

Перед тем, как осудить дочь, матери звонил неизвестный, который назвал себя сотрудником ФСБ и предлагал предать Украину в обмен на облегчение судьбы Дарьи.

«Предлагали мне сотрудничество в обмен на то, чтобы я могла созваниваться с ребенком или даже иногда по видеосвязи его видеть», — говорит Ольга Павлова, мать пленной.

На предложение Ольга не согласилась.

Реклама

Состояние здоровья в застенках

Единственная связь с дочкой — кипа писем, каждое из которых прошло российского цензора: «Все порезано, все здесь почеркали, а здесь вырезали кусок».

Тяжелее всего Ольге читать о состоянии здоровья Даши. В российских застенках оккупанты выбили ей зубы, сломали несколько костей, а 27-летняя девушка даже перенесла там микроинсульт.

Сейчас Ольга надеется только, что украинским переговорщикам удастся освободить ее дочь. Ее вытягивает из депрессии только маленький пес Боня — подарок от погибшего мужа и дочери.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 новости 1 декабря. Днепр после атаки баллистикой! Разговор Зеленского и Макрона!