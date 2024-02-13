За год война очень изменилась: защитники Украины назвали оружие, которым уничтожают 90% техники оккупантов (фото, видео)

В районе Бахмута до 90% поражений вражеской техники приходится на дроны. Так утверждают офицеры бригады "Помста", созданной на базе Луганского пограничного отряда. На фоне колоссального дефицита артиллерии и пехоты наша армия уничтожает россиян фронтовыми дронами.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. А по QR-коду в правой части кадра можно задонатить нашим ребятам на ночные дроны, которые для них критически необходимы.

Война очень изменилась, говорят защитники

Бойцы пограничной бригады "Помста" показывают дрон, который оккупанты с ужасом называют "Баба Яга". Начальник группы воздушной разведки Александр говорит, что в зависимости от снаряда, из этого дрона можно уничтожать все – и технику, и живую силу, и места базирования оккупантов.

Пограничник

Луганский пограничный отряд, на базе которого сформирована бригада "Помста", год назад перемалывал оккупантов в Бахмуте. Сейчас бойцов отряда вновь вернули на знакомое направление. Но война здесь стала совсем другой.

"Война изменилась, совсем изменилась, война дронов, так сказать", – говорит Евгений.

"Если девять месяцев назад это были где-то там время от времени сбросы, то сейчас это абсолютно все, начиная от разведки, круглосуточной разведки, круглосуточных сбросов, маленьких дронов, таких больших, как этот, которые уничтожают бронетехнику и артиллерию, и, конечно, FPV-дронов", – добавляет Дмитрий Олексюк, комендант 2-й ПКБР бригады "Помста".

Украинский дрон

90% поражения окупантов – это дроны

Пришлось очень быстро адаптироваться к новым реалиям. Воины говорят, что группа операторов FPV за день боевой работы может отправить во вражескую сторону более десятка винтокрылых снарядов.

Пограничники даже создали собственное производство боекомплекта для всех типов дронов. В условиях экономии обычных боеприпасов дроны на этом участке фронта фактически заменили артиллерию.

"Если взять где-то среднепроцентную статистику, это где-то 90% поражения противника благодаря дронам. Где-то 10% отрабатывает артиллерия. Всю остальную работу отрабатывают дроны", – говорит Дмитрий Олексюк, комендант 2-й ПКБР бригады "Помста".

Украинский дрон

История пограничника, которого спас дрон

Бронетранспортер пытался эвакуировать раненых луганских пограничников. И оккупанты подбили его. Один из бойцов бригады "Помста" не мог двигаться. Перебиты ноги. Он попросил товарищей оставить его возле подбитой машины, чтобы те не теряли на него время и спаслись сами. Аэроразведчики из другой бригады увидели этот светлый силуэт – его называют тепловой сигнатурой. Он означает – боец жив.

Эвакуировать его оттуда просто не было шансов.

"Слишком близкая дистанция до врага, с одной стороны 100 метров, с другой 200 метров или 300 метров, подойти туда безопасно не было возможно", – говорит "Луг", пилот РУБпАК 68-й отдельной егерской бригады.

Но операторы беспилотника решили не сдаваться.

"Прицепили к дрону бутылку с горячим чаем и запиской, в которой было указано, что он должен двигаться за дроном. Он начал тянуться к той бутылке с запиской, понемногу мимо, мимо, останавливался, потом набирался сил – и дальше", – отмечает "Луг".

Сергей – спасенный пограничник. В госпитале. Говорит, сначала не верил, что это был свой беспилотник.

"Вижу летит, что-то несет. Тогда подумал, что "задвухсотит", и руками показывал, что не надо", – говорит Сергей.

Пограничник отмечает, что он очень благодарен своим спасителям.

Сергей

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 90% оккупантов под Бахмутом уничтожают БпЛА. Секреты фронтовой лаборатории дронов

Напомним, Россия ударила по Киеву ракетой "Циркон" 2024 года выпуска.

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