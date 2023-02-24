За год войны из-за убийств и пыток даже о самых маленьких городах Украины теперь знают на всех шести континентах

Города и села стали известны не благодаря, а через Россию и россиян – из-за ракетных ударов, пыток и убийств, из-за боли и слез, из-за потерь.

Слава, которой не хотели и известность, которой не стремились, но их названия теперь знает весь мир — Мариуполь, Херсон, Буча, Бахмут... В течение этого года украинские города и села были на устах всего мира, фотографии из них на обложках самых известных газет и журналов, а также репортажи о них на крупнейших телеканалах мира, отмечается в ТСН.

Харьков, Краматорск, Мариуполь, Одесса – об этих городах мир говорил уже 24 февраля из-за первых ракетных ударов, первых взрывов и первых жертв среди гражданских. Населенные пункты, которые россиянам удалось захватить, сопротивляются и борются за Украину под сине-желтыми флагами. Мир поражен смелостью и несокрушимостью украинцев. Мелитополь, Бердянск, Каховка оккупированы, но непокорены даже год спустя.

Львов

Поезда из Львова ехали почти пустые, а сюда прибывали переполненные. Фото с вокзала было на обложках мировых СМИ. Город стал надежным тылом и местом убежища для всех — украинцев, вынужденных покинуть свои дома, дипломатов, международных компаний, журналистов. В разное время здесь работали 2000 репортеров из более чем полусотни стран мира. Всего за это время через город прошли более 5 миллионов человек, а сам Львов стали называть самым большим транзитным хабом мира.

Десятки тысяч тонн продуктов, лекарств и одежды из-за границы – это один из крупнейших гуманитарных центров Украины. Конвейер, не стихающий даже ночью. "Мы охватываем все регионы при потребностях и возможностях наших, но сейчас наше основное направление — это Харьковская область, Николаевская, Донецкая, там где ноль и первые линии, потому что люди есть, люди не эвакуируются", — говорит соучредитель благотворительной организации "Центр волонтерства и защиты” Наталья Шелестак.

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Из-за своей близости к границе с Польшей, Львов принимает гостей со всего мира. В кафе, в которое тогда зашла голливудская звезда Анджелина Джоли, в рамке до сих пор хранят общее фото и ее автограф. "Мы где-то пол часа не понимали, что у нас в заведении находится Джоли", — говорят работники.

Харьков

Харькову, в отличие от Львова, со страной-соседкой не повезло. Удар по площади Свободы оккупанты нанесли крылатой ракетой именно из российского Белгорода. С самого начала полномасштабного вторжения до сих пор этот город, не знающий ни тишины, ни покоя.

Энергодар

Вслед за Харьковом мир содрогнулся от названия Энергодар. Город, в котором расположена самая большая в Европе и третья в мире атомная электростанция. Ее россияне сначала обстреляли, а затем захватили. Мир напрямую столкнулся с угрозой новой ядерной катастрофы.

Ирпень, Буча, Бородянка, Гостомель

Города-спутники украинской столицы. Маленькие, уютные и еще год назад мало кому известны, а ныне – города-герои. Ведь именно они не дали россиянам дойти до столицы, но стали синонимом слова "боль" для Украины, Европы, мира. Ведь: Гостомель и уничтоженная "Мрия"; Бородянка и люди под завалами; Ирпень и эвакуация под обстрелами; Буча и зверства оккупантов.

Самолет "Мрия", уничтоженный российскими кафирами.

Киевщину от российских захватчиков освободили в конце марта. Мир радовался вместе с нами, и радости омрачили фото. На обложках мировых СМИ убитые, замученые, расстреляные украинцы. Доказательства страшных преступлений россиян. Впоследствии эти события назовут Бучанской резней. “Убивали без разбора. К сожалению, Буча столкнулась с тем, что из людей, погибших в Киевской области, каждый третий погиб в Буче”, — подсчитали в администрации Киевщины.

На территории местной церкви была устроена братская могила. С тех пор прошло много времени, людей перезахоронили, все вокруг убрали, а на том месте теперь мемориал. Внутри храма остались фотографии, которые сделали международные фотокорреспонденты и напоминают о страшных мартовских днях. "К сожалению, такая слава, о которой мы не мечтали", — говорит настоятель церкви.

Краматорск

Но не успел мир прийти в себя от Бучи, как его ошеломило то, что произошло в Краматорске. Железнодорожный вокзал, эвакуция гражданских и удар "Точкой-У".

Мариуполь

Город, кровоточащий с первого дня. Мир назвал его украинским Алепо, там российские оккупанты прибегли к тактике выжженной земли. Родильный, драмтеатр и надпись "Дети", "Азовсталь".

"Мариуполь" – слышали на всех площадях мира. Мариуполь – наш несгибаемый и непокоренный и обязательно будет свободен.

Фото: Мариупольский городской совет

Кременчуг

В июне Россия нанесла жестокий ракетный удар по торговому центру в центральной Украине. В результате по меньшей мере десятки человек были убиты и еще много получили ранения. Мир ошеломлен, ведь внутри ТРЦ на тот момент находилось около тысячи человек.

Кременчуг в сотнях километров от любого направления фронта на востоке Украины.

Винница

В середине июля ракетный удар по Виннице среди погибших 4-летняя Лиза.

В это же время в Гааге проходила международная конференция, на которой обсуждали, как привлечь Россию к ответственности.

Крым

В августе Украина и мир заговорили о Крыме. Сначала поселок Новофедоровка и аэродром Саки из-за взрывов там. Далее Евпатория, Севастополь и наконец Керчь и Крымский мост. Впоследствии все эти события объединили одним словом – "бавовна". Украинцы радуются, россияне паникуют, мир поддерживает.

Фото: Associated Press

Харьковщина

В сентябре украинские защитники перешли к контрнаступлению в Харьковской области. Изюм, Балаклея, Купянск – на первых полосах западной прессы. Но после деоккупации Украина и мир замерли от ужаса и очередных доказательств российских преступлений. "Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь. Теперь, к сожалению, Изюм”, – говорят в правительстве.

Киев

Столица Украины, которую россияне планировали взять через 3 дня, но захлебнулись с первого же. В октябре Киев переживает целую серию массированных ударов, потому что россияне начинают обстреливать объекты критической инфраструктуры. Столицу, как и другие города, россияне пытаются погрузить в темноту и покорить холодом. Тогда же россияне начинают распространять дезинформацию якобы посольства покидают Киев, но ни одно даже не заявило о таких намерениях.

Херсон

В ноябре на первых страницах мировых изданий – Херсон. В областной центр, который удалось оккупировать россиянам, возвращается сине-желтое знамя. Только через несколько месяцев после этих событий разведчики, которые были среди освобождающих Херсон, и поднимали флаги — смогли рассказать подробности этой операции. “Не спали, наверное, нормально трое суток. Многие прошли пешком, потому что все было заминировано и не могла техника проехать”, — рассказывают они.

Но россияне никогда не умели признавать своих поражений и теперь мстят Херсону за свое отступление постоянными обстрелами.

Бахмут

Угледар. Соледарь. Крепость Бахмут. Мир тоже все выучил названия этих украинских городов. Уже несколько месяцев это самые горячие направления фронта. Там украинские защитники титанически сдерживают нашествие врага.

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Днепр

За каждое поражение на фронте – россияне цинично обстреливают мирные города. Днепр – стал еще одной болезненной точкой на карте. В январе российская ракета уничтожила целый подъезд и убила 46 человек и этот удар в очередной раз всколыхнул цивилизованный мир. "Почему мы давали эти интервью? Я не очень публичный человек и не хочу им быть, но именно благодаря журналистам и освещению этого события, во-первых, на международном уровне все узнали. Это не нужно умалчивать”, — говорят местные.

Весь этот год украинцы держатся, стоят и борются. Верим, что на смену трагическим заголовкам и шокирующим кадрам на обложках мировых СМИ появятся Ялта, Донецк и Луганск. Появятся все временно оккупированные города и села, а на их фоне будет развеваться украинский флаг.

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