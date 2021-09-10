За границу без очередей и задержек: на Закарпатье планируют ввести электронную запись в очередь

За границу без очередей и задержек: на Закарпатье планируют ввести электронную запись в очередь

Система позволит гражданам и водителям грузовиков заранее забронировать время и место в очереди.

На Закарпатье планируют ввести электронную запись в очередь, которая будет действовать на пунктах пропуска с ЕС.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 10 сентября.

Также читайте Разворачивают на границе: украинские пограничники не пропускают автомобили с запрещенными номерами

Опыт хотят перенять у правительства Эстонии, где такой проект реализовали еще 10 лет назад. Сейчас он действует в Литве, Латвии и Финляндии. Согласно проєкту, электронная система позволит гражданам и водителям грузовиков заранее забронировать время и место в очереди, а в день пересечения менее чем за час пройти оформление и выехать на сопредельную сторону.

Накануне эстонские специалисты представили проект на Закарпатье. Следующий шаг — постановление Кабмина, что позволит перейти к пилотному запуску сервиса.

По плану электронные очереди должны заработать до конца этого года на КПП "Тиса" на границе со Словакией и на КПП "Ужгород" на границе с Венгрией.

Новости Украины: в Закарпатье планируют ввести электронную запись в очередь, которая будет действовать на пунктах пропуска с ЕС

Напомним, Польша от 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку