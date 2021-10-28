За их жизнь месяц боролись в реанимации: умершие от COVID-19 в один день супруги не имели прививок и лечились дома

Вчера супругов похоронили в селе Залужье, где они жили.
На Львовщине супруги пенсионеров умерли в один день. 66-летние супруги не были вакцинированы. До госпитализации лечились дома. Когда попали в реанимацию Новояворовской райбольницы, медики месяц боролись за их жизнь, но тщетно.
О том, как спасали супругов – 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Мужчина и женщина попали в больницу в тяжелом состоянии. Тотальное поражение легких стало роковым. Если бы они были вакцинированы, супругов можно было спасти, говорят врачи.
"Заболевание протекало тяжело, они были не вакцинированы. Все умершие у нас в учреждении пациенты, которые лечились по поводу коронавирусной болезни, все пациенты не привиты", — отмечает заместитель главного врача Богдан Жмурко.
В сентябре в этой больнице от COVID-19 умерли семь человек, в октябре — уже более полусотни. Большинство нынешних пациентов – кислородозависимые.
Вчера супругов похоронили в селе Залужье, где они жили.
Вакцинация здесь не популярна, признаются местные. Поэтому, вместо вакцинации, селяне преимущественно сидят дома, никуда не ездят и не общаются. Но смерти односельчан заставили их задуматься.
Кроме семьи пенсионеров, в селе умер еще один – 68-летний мужчина. Он тоже не был привит. Таким образом, только за неделю в Залужье от COVID-19 умерли трое.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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