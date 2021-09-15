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За инсценировку нападения — заключение: ГБР проводит расследование по делу Лероса

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За инсценировку нападения — заключение: ГБР проводит расследование по делу Лероса

УНИАН

Сам Гео Лерос отметил, что ждет допроса больше, чем ГБР.

ГБР проводит расследование возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом. Продолжаются неотложные следственные действия, проводится экспертиза видео и допрос свидетелей.

Об этом говорится 15 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Накануне один из анонимных телеграмм-каналов обнародовал видео, на котором мужчина, похож на нардепа Лерос, принимает пакет с деньгами от с человека, который остается за кадром и обсуждает имитацию нападения на самого себя.

По словам следователей ГБР, по данному факту сегодня они начали досудебное расследование и уже нашли свидетеля. Однако информацию о нем пока не разглашают. В ГБР отмечают — если будет доказано, что нардеп действительно сам подстроил нападения на себя, ему грозит тюремный срок.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Квалификация может быть изменена, а затем дополнена", — пояснил представитель ГБР Максим Зинорук.

Сам Гео Лерос на это заявление ГБР отреагировал в посте в соцсети, который начал с нецензурного выражения, и дальше отметил, что ждет допроса больше, чем они.

Новости Украины: ГБР проводит расследование возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом

Новости Украины: ГБР проводит расследование возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом

Напомним, что ГБР нашло видео с Гео Леросом и подозревает инсценировку поджога авто самым нардепом.

В свою очередь нардеп рассказал, кто смонтировал скандальное видео, которое слили в Сеть.

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