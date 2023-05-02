За избиение женщин в Коростене — 4 года тюрьмы: подозреваемый утверждает, что так защищался после нападения и матов

И женщины, и подозреваемый по уголовному делу после огласки инцидента, надеются на справедливое расследование.

Бросал об асфальт, дергал и вырывал волосы — конфликт двух женщин с мужчиной из-за парковки возле его гаража произошел в Коростене, Житомирской области. Видео, как местный швыряющий на асфальт студентку стало в Сети вирусным. На него отреагировали сотни тысяч человек. Не бил, а просто отмахнулся, потому что спровоцировали, уверяет сам мужчина, говорится в ТСН.

На видео, которое распространяется по Сети, слышна первая брань и ругань. Следом – хватание за волосы и швыряние об асфальт. Такое случилось с 18-летней Богданой. "Это были угрозы, вырыв волос, толкание, нецензурная лексика, унижение, бросание на асфальт", — рассказывает девушка.

Все началось с того, что мать привезла Богдану с подружкой во двор поздравлять с днем рождения друга. Остановились, говорит около одного из гаражей. "Подъехал мужчина, подпер проезд, что она никак не могла проехать назад", — рассказывает девушка.

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Впоследствии как-то разошлись, но мужчина, говорят, не успокоился, скандалил. Пока ждали именинника еще и позвал подмогу. Затем вместо поздравлений 17-летний Никита получил разборки. “На меня напали два мужика, один толстый, другой – худой. А тот, постарше - девушками "занимался", за волосы их дергал", — рассказывает Никита.

"Эта девочка валяется за косы повыдернута, маме косы вырвал, за голову хватал, он эту картину видит, а третья девочка бежит спасаться", — рассказывает очевидца Наталья.

Мужчина, который на видео – 59-летний Юрий, он соглашается рассказать свою версию. “Движение остановили, мне оставили здесь место, что я едва протиснулся. Вы начали меня провоцировать, фотографировать мою машину”, — обращается к женщинам Юрий.

Говорит, оскорбляли его… "Вы такие маты гнули, что я в 60 лет и не слышал таких матов", — убеждает он.

И, мол, во дворе устроили попойку. Шампанское было, согласена Богдана, но его не пили, а поливали именинника. Напал не он, а на него – утверждает Юрий. "Они первые меня ударили, я отмахивался от них, просто отмахивался от них. Все”, — убеждает мужчина и добавляет, что видео обрезано.

"Этим видео я нашла поддержку многих людей, тысяч лайков, 15 тысяч комментариев и 111 тысяч репостов", — рассказывает Богдана.

Снимала кусками, потому что боялась угроз и что заберут телефон, отвечает подруга Богданы. "Он начал первый, он налетел на Богдану, потом передумал, налетел на ее маму и когда Богдан решила помочь своей маме и он на нее налетел", — говорит девушка.

Юрий утверждает, у него свои свидетели есть. Подтвердят все полиции, расследующей инцидент. "Одному из участников конфликта — 59-летнему жителю Коростеня объявлено подозрение в совершении именно этого уголовного деяния, то есть хулиганства", — отмечает представитель местной полиции Алла Ващенко.

Эта встреча участников производства первая после конфликта. Не найшли общий язык и сейчас:

- Подняли руку на женщину, считаете ли вы это правильным?

– А вы не считаете, что вы подняли руку на взрослого мужчину?

– Я защищала свою мать.

– А я защищал себя.

Предстоит расследование и суд. Подозреваемому Юрию грозит до 5 лет ограничение свободы или лишение до 4-х.

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