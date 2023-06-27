За километр услышала крик ребенка и бросилась на помощь: 16-летняя девочка спасли тонущего 5-летнего малыша

На Волыни 16-летняя лицеистка вытащила тонущего в пруду мальчика. Когда у водоема девушка увидели двоих детей, и подумать не могла, что кто-то из них полезет в воду, потому что на улице резко похолодало — было всего десять градусов тепла. Но уже через несколько минут услышала крики, говорится в ТСН.

Воспитательница военного лицея Настя с подругой прогуливались у пруда за селом. Была почти в километре от детей, когда услышала их крики. Девочка бросилась к ним и увидела испуганную девочку, а в пруду тонул ее 5-летний братик. "Он просто лежал на животе и было видно, что его держит на поверхности только баллонновая куртка", — рассказывает девочка.

Сначала, говорит школьница, с подругой пытались дотянуться до него палкой, а когда это не помогло, Настя бросилась в воду. Вытащила ребенка и на берегу начала оказывать первую помощь. "Мы просто его обнимали и давили на живот, чтобы он выплюнул это", – вспоминает Настя.

Дальше на руках школьницы понесли его к себе домой. Ребенка отогревали, параллельно вызывали медиков. Хотя Дима очень замерз, большого вреда ему это не причинило, после осмотра врачи отпустили его домой.

Сейчас малыш обещает, что к пруду ни ногой. Семья у Димы благополучная. После случая на водоеме мама так пережила, что на камеру общаться не смогла. Как дети побежали к водоему, говорит, сама не понимает. Пока она готовила еду, малые гуляли во дворе, вроде бы на виду. Это распространенное заблуждение родителей, говорят спасатели. "Самое страшное, что родители считают, что рядом нет опасности, потому что рядом дом и можно детей отпустить самих, или не смотреть за ними, как раз скрывает в себе самую большую опасность", — говорят спасатели.

Предупреждают, что слишком внимательными надо быть теперь, когда дети на каникулах.

Родители Димы говорят, этот случай будет для них наукой. Они очень благодарны Насте, спасшей их сына. Сама же девочка говорит, что после этого инцидента хочет усовершенствовать свои навыки по плаванию, чтобы при необходимости вовремя прийти на помощь.

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