За контроль над дорогой в Бахмут россияне гибнут сотнями: только за одну ночь десантники уничтожили 15 групп вагнеровцев

Вооруженные силы Украины удерживают Бахмут, несмотря на то, что оккупанты пытаются взять под контроль дороги, ведущие в город. Нашим силам обороны удалось оттеснить врага от южных окраин. За одну ночь уничтожили 15 групп вагнеровцев, пытавшихся штурмовать позиции, говорится в ТСН.

На южных подступах к Бахмуту артиллеристы приводятся с помощью дронов и запускают снаряды, чтобы добить остатки групп вагнеровцев. На этом участке украинские бойцы чувствуют себя уверенно. Подразделение здесь недавно и ребятам понадобилось всего несколько суток, чтобы не просто сдержать натиск врага, а разбить его до основания. “Мы подняли ночные глаза и было такое удивление, куча верх в разных направлениях. С десяти до половины шестого мы отсекали эти группы. Потом было после перехвата, что это были 15 групп вагнеровцев”, — говорит командир подразделения артиллерии 80 ДШБ Андрей.

Ночные глаза или квадрокоптер в том бою армейцы потеряли, но наступление врага остановили так, что покрошили кучу российской техники, еще и разбили склад боеприпасов россиян. "Они столкнулись со снарядами голодом. Если там днем было 30-40 артобстрелов, это если считать стволку, то, видимо 2-3”, — добавляет командир подразделения десантников Миша.

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Теперь эти бойцы прикрывают одну из трасс ведущих в Бахмут, потому что именно за пути сообщения, а не за город, и идут бои.

Из-за нехватки техники, россияне все больше шлют в наступление только солдат. Атакуют в большинстве своем вагнеровцы живой силой и пытаются продавливать наши позиции, но пуль на каждого у наших армейцев хватает и Бахмут остается украинским. “Важный каждый метр нашей земли. Если бы мы его отдали, там полегло 3 наших воина, а когда мы будем забирать его обратно, там полежит их 10”, — отмечают бойцы.

Сейчас десантники собирают на новый дрон, который поможет видеть врага и ночью.

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Кириенко Юлия

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