За кулисами переговоров в Стамбуле: украинский дипломат рассказал подробности

Переговоры в Стамбуле / © Associated Press

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Российская делегация во время встречи в Стамбуле с представителями Украины категорически не соглашались на прекращение огня, возражала против присутствия американцев и пыталась преуменьшить количество похищенных в Украине детей.

Подробности переговоров рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

О влиянии операции «Паутина»

По словам Сергея Кислицы, операция украинской спецслужбы, которая завершилась ударами дронов по военным аэродромам России, накануне переговоров имела значительное влияние на поведение россиян в Стамбуле.

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«И хотя российская делегация продолжала быть очень авторитарной, диктаторской и по лексике и по форме, но они иначе бы себя вели, если бы не произошло этой операции», — подчеркнул украинский дипломат.

О главной цели россиян

Кислица отметил, что эти переговоры были нужнее россиянам больше, чем украинской стороне.

«Их программа максимум на этих неделях, чтобы не допустить запуска механизма введения новых санкций. Это самая главная цель, где достижение перемирия и установление мира не находится на этих орбитах. Главная цель Российской Федерации — создать имидж страны, которая пытается продвигать вознаграждение мира, чтобы Вашингтон не ввел санкции», — подчеркнул он.

Об отказе России от перемирия

По словам украинского дипломата, российская сторона отвергала любые нормальные разговоры о перемирии.

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«Они категорически против безусловного перемирия. И то, что они озвучивают ничем не отличаются от тех кондовых нарративов ультимативных требований, которые мы слышали со стороны россиян», — сказал он.

Кислица заметил, что у россиян спрашивали, против какого вида прекращения огня, который предусмотрен конвенциями или другими международными соглашениями, они выступают.

На это глава российской делегации ответил лишь, что нужно собрать лета погибших.

«Они поняли, что их позиция вообще не работает», — добавил он.

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Об обмене документами

Кислица также рассказал подробности того, как происходил обмен документами с предложениями по мирному урегулированию.

«Президент Трамп говорил что он надеется что Россия подготовит меморандум, в котором будут позиции, которые можно будет выполнить. Мы спрашивали: „А где меморандум?“. Россияне дали меморандум во время пленарного заседания. Мы свои предложения передали заранее», — напомнил он.

При этом, по словам украинского дипломата, российская делегация не имела указаний, как достичь прогресса по установлению мира и не была готова говорить об украинских предложениях.

«Российская делегация имеет директиву сделать все возможное, чтобы ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах не была запущена волна санкций», — пояснил он.

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Об украинских детях

По словам Сергея Кислицы, россияне требовали «прекратить истерику о детях, рассчитанную на бездетных тетушек» и отрицали огромное количество похищенных детей в Украине, уверяя, что в России «пару десятков украинских детей, может сотни».

«Люди живут в параллельной реальности созданной их пропагандой и их президентом», — отметил он.

О возвращении к условиям 2022 года

Украинский дипломат отметил, что на переговорах россияне пытались восстановить Стамбул-22.

«Это была их изначальная позиция: „Так вы точно не хотите обсуждать то, что было в 2022 году“, спрашивали они и добавляли: вот видите в 22 году мы просили одни территории, а теперь предлагаем 6 областей», — рассказал он.

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О США и европейцах

Сергей Кислица напомнил, что еще во время первых переговоров в Стамбуле российская делегация заявила, что она категорически против присутствия американцев.

«Почему? США технологически и военно является если не единственной то лучшей страной чтобы осуществлять мониторинг, в том числе с применением спутников для peace deal или cease-fire. Вторая позиция — США являются ключевым элементом европейской безопасности. Поэтому вести серьезные разговоры о мониторинге или о прекращении огня или о гарантиях безопасности без США или европейцев — бесперспективно», — пояснил он.

Об Украине в НАТО

Сергей Кислица отметил, что отказаться от членства Украины в НАТО во время переговоров с россиянами было невозможно.

«Наша принадлежность к общеевропейской системе безопасности является условием, без которого европейской безопасности не будет существовать. Сдача этой позиции невозможна и потому что это часть Конституции и желание многих украинских людей. Российская сторона ссылается постоянно на свою конституцию», — подчеркнул он.

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Напомним, в Кремле заявили, что новая встреча для переговоров между Россией и Украинойпока не имеет четких сроков.