За кулисами танковых споров: произошел ли на Западе ключевой перелом об окончательном поражении Путина

Уже в марте, по словам украинского министра обороны Алексея Резникова, мы надеемся получить первые современные западные танки. Точное количество до сих пор неизвестно.

По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, на сегодня Киеву уже пообещали 321 тяжелый танк. Вдобавок, Швеция и Франция также не исключают предоставления своих боевых танков.

Следующая цель – американские истребители F-16. "Беру в работу, друг". Это слова одного из европейских коллег, о которых украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Facebook в ответ на предоставление нам немецких танков. Этот пост появился более чем за 12 часов до соответствующего официального объявления правительством ФРГ вместе с разрешением на реэкспорт для других стран.

Эпопея с германскими танками продолжалась более полугода. И, по информации ТСН.ua из источников в немецком Бундестаге, окончательное решение канцлер Германии Олаф Шольц принял только во вторник, 24 января, поздно вечером после продолжительных переговоров с Вашингтоном. Подтверждается это также публикацией в Der Spiegel, первым поздно вечером во вторник, 24 января, сообщил о согласии правительства Шольца разблокировать поставки Украине танков Leopard из запасов Бундесвера.

Немецкие политики были осторожны в высказываниях до последней минуты. Шольц был против единоличного предоставления Украине танков, считая, что останется после этого один на один с взбешенным Путиным, опасаясь применения тактического ядерного оружия.

О том, как ковалась победа на танковом фронте, какие споры и скандалы были за кулисами принятия этого решения и почему это действительно переломный момент в этой войне, в материале ТСН.ua.

Танковые баталии

По информации издания Politico, в течение месяца после действительно исторического визита Владимира Зеленского в Вашингтон, между лидерами США, Германии и другими союзниками шли ожесточенные споры о предоставлении Украине танков. И как бы это ни опровергали в правительстве ФРГ, Шольц выдвинул Байдену ультиматум: либо мы предоставляем Украине немецкие Leopard вместе с американскими Abrams, либо танков вообще не будет.

Несмотря на жесткую позицию министра обороны США Ллойда Остина по поводу проблем с логистикой и последующим обслуживанием американских танков, судя по многочисленным публикациям в западной прессе, президент Байден избрал единство союзников, став на сторону Шольца.

"Германия не заставляла меня передумать. Мы хотели убедиться, что все мы вместе", — сказал Джо Байден во время объявления о предоставлении Украине американских танков Abrams.

Из того, что пишут и говорят на Западе, можно выделить три основные причины танкового эмбарго Германии:

страх столкнуться с Россией один на один, учитывая ядерные угрозы Москвы;

нежелание быть лидером вооруженной поддержки Украины;

историческая ответственность за Вторую мировую войну.

В комментарии ТСН.ua глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина объясняет, что вместе с предоставлением Украине ПРО Patriot, и позже истребителей, решение по танкам символизирует переход с одного этапа войны на другой.

"Предварительно Украине в большинстве своем помогали защититься и остановить дальнейшее продвижение российских войск. А сейчас Украина переходит к новому этапу масштабных контрнаступательных операций, и нас для этого надо вооружить. И таких ключевых решений Берлин принимать не хотел. Германия, социал-демократы и Шольц лично не хотят быть лидерами в вопросе вооруженной поддержки Украины.Это политическая составляющая.А вторая — историческая, которая для немецкого общества где-то на уровне подсознания.И в Бундестаге, и на ключевых немецких каналах, и в печатных медиа звучал аргумент: немецкие танки не должны участвовать в прямых столкновениях с российской армией", – рассказывает Мария Золкина.

Украинские и западные чиновники и эксперты в разговорах с ТСН.ua говорили, что решение по танкам для Украины в высоких западных кабинетах начало серьезно дискутироваться еще в октябре-ноябре. И если бы его приняли еще тогда, за эти несколько месяцев украинские военные уже успели овладеть новыми западными машинами, а под Соледаром и Бахмутом, возможно, не погибло столько украинских воинов. Тем более, что западная пресса сама пишет, что Соледар – это первое значительное завоевание России с июля.

Впрочем, такое уже было. В прошлом году, когда под Изюмом шли ожесточенные бои, украинская пехота собственной кровью сдерживала российское наступление, пока на Западе не могли решиться дать нам современную артиллерию, потому что не знали, как отреагирует Путин. Шантаж Кремля сработал и в этот раз.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст комментирует Atlantic Council, что задержка с отправкой танков является частью чрезмерной осторожности США и Германии по вооружению Украины.

"Хорошо проведена операция влияния Москвы, которая предполагает, что любое снабжение Западом современного оружия может побуждать Путина к эскалации с применением ядерного оружия удержало Запад от быстрого предоставления Украине оружия, необходимого, чтобы быстрее победить Путина на поле боя. И, несмотря на положительное решение по танкам, эта осторожность все еще остается", — считает Гербст.

Красноречивым подтверждением слов Джона Гербста является статья в The New York Times, где журналисты ссылаются на слова некоторых европейских и американских чиновников о том, что поставки западных танков Украине стали возможны из-за уменьшения риска возможности применения Путиным тактического ядерного оружия.

Новый этап войны

Следующий "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 14 февраля. А уже 17-19 февраля вице-президент США Камала Гаррис примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции безопасности, чтобы продемонстрировать единство усилий Вашингтона и Берлина по поддержке Украины. Ну а Джо Байден, пока по неподтвержденной информации, может посетить одну из европейских столиц поближе к 24 февраля, когда будет ровно год от начала полномасштабной российской войны.

Но это, скорее, политические нюансы. Украину интересует, когда западные танки появятся непосредственно на поле боя. В интервью Sky News президент Зеленский говорил, что для наступательных действий Силам обороны Украины нужно 300-500 танков. Такую же цифру озвучивал и главкой ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Но и здесь есть свои неприятные для Украины нюансы. И, судя по словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, мы набираем минимально необходимое количество танков для отражения следующей атаки россиян. Но и здесь есть свои неприятные нюансы для Украины.

Объявляя о предоставлении Украине танков Abrams, президент Байден заявил, что Украина готовится к контрнаступлению, поэтому нуждается в западном оружии. Однако Россия готовится к очередному наступлению весной. И если американские танки поступят в Украину только в августе, то, по словам президента Зеленского, это слишком поздно. Да и первые Leopard, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин сможет предоставить всего за три месяца.

Сейчас главная борьба разворачивается за то, кто скорее сформирует ударный кулак для контрнаступления. Будем надеяться, что некоторые страны смогут раньше предоставить Украине танки, чем конец марта – начало апреля. Тем более, Польша дополнительно предоставляет Украине 60 своих танков в дополнение к 14 обещанным Leopard и объявила о создании "танковой коалиции", проведя переговоры с Испанией, Швецией, Норвегией, Финляндией, Польшей, Канадой и Турцией.

Однако произошел ли на Западе наконец-то ключевой излом? Поняли ли там, что Украина не просто выжить, как недавно сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, и не проиграть, а выиграть эту войну? Но есть ли в Западе рецепт, как остановить Путина? По словам директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, действительно, после решения по танкам на Западе произошел один из изломов, однако не ключевой. Поэтому, по ее словам, Украина и дальше будет получать оружие дозированно, и будет слышать о опустевших составах НАТО.

"Я думаю, что они над этим работают (над рецептом, как остановить Путина ред.). Но так, как они постоянно подчеркивают, чтобы не дай Бог не началась Третья мировая война. И есть постоянная осмотр и зондирование, а как может отреагировать Путин Я и дальше считаю, что эта стратегия дозированной поддержки продолжается Нет такого, что сегодня принятое политическое решение предоставить Украине все возможное, в максимально короткие сроки и в большом количестве, чтобы отвоевать все свои земли, или хотя бы значительное большинство, и потом заставить Путина сесть за стол переговоров, чтобы уже по дипломатическому пути решить другие вопросы. Если они не готовы, чтобы Крым именно военным путем Украина не отвоевывала", — объясняет Алена Гетьманчук.

Следующие истребители?

Об отвоевании Крыма невоенным путем идет речь в колонке The Washington Post со ссылкой на видение послевоенной Украины госсекретаря США Энтони Блинкена, которое поможет сдержать повторение полномасштабного вторжения России в будущем.

"В краткосрочной перспективе для Киева важно, чтобы Крым больше не был базой для нападений на Украину. Одной из формул был бы демилитаризованный статус Крыма с отложением вопросов окончательного политического контроля", — говорится в колонке американского издания.

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Пока в американских кругах уже скептически относятся к возможному отстранению Путина от власти в Кремле в ближайшем будущем. Майкл Макфол в колонке для The Washington Post признает, что сейчас Путину почти не грозит свержение из-за дворцового переворота или народного восстания: "Если власть захватит кто-то из его ястребиных критиков, такой режим не продержится долго, потому что ни один из этих воинственных националистов не имеет массы сторонников или идеологической привлекательности. Самый вероятный сценарий состоит в том, что Путин сохранит контроль в ближайшем будущем, хотя и дискредитирован и унижен".

Авторитетное издание Foreign Policy, опросившее 72 международных эксперта, в том числе и российских, о возможных сценариях окончания полномасштабной войны России против Украины, приходит к выводу, что Украина вряд ли согласится на какие-либо территориальные уступки России в обмен на иллюзорный мир. Большинство экспертов склоняются к тому, что война может продолжаться очень долго без политического или дипломатического урегулирования, если Запад не предоставит Украине все необходимое оружие для победы России на поле боя.

И здесь возникает логичный вопрос — предоставление Украине современных западных истребителей, которые, по словам военных экспертов, крайне необходимы для проведения любой успешной контрнаступательной операции. Однако вместе с согласием на поставки Украине танков представители немецкого правительства и Бундестага скептически относятся к возможности предоставления нам истребителей.

"Я не вижу этого на самолеты, если говорить прямо. Если танк не обслуживается должным образом, он может стоять на месте. Если это самолет, он может упасть. И получить преимущество в воздухе вряд ли удастся", — сказала в комментарии немецким медиа глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

По информации издания Politico, в Пентагоне растет приверженность предоставлению Украине истребителей F-16. При этом, например, Нидерланды имеют в своем арсенале 24 таких самолета, которые они уже все равно хотели списать, чтобы закупить новые. Однако канцлер Германии Олаф Шольц высказался категорически против подобных поставок. По крайней мере, пока. Ведь мы помним его жесткую позицию по танкам Leopard, которую он под давлением США и союзников по НАТО в конце концов изменил.