"За месяц мы проходим то, на что нужны годы": украинские военные обучаються в Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил пострадавших от российской оккупации Бучу и Ирпень. Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства, заявил он. "Россия не выигрывает эту войну. Вся Испания стоит с Украиной". И это не пустые слова: накануне подтвердили, что испанцы пришлют Киеву шесть танков "Леопард", сейчас они уже проходят техосмотр перед отправкой в Украину. Должны быть готовы к концу марта или началу апреля, обещали в Министерстве обороны страны. Кроме того – испанцы продолжают тренировать украинских военных, говорится в ТСН.

До того, как записаться в украинскую армию Алена из Луцка не держала в руках оружие. Последние четырнадцать лет она прожила в Испании, но никогда не забывала, откуда она родом.

Сейчас ей тридцать пять сразу после нового года — она вернулась в Украину и записалась в армию. “Для моей мамы очень тяжело и для моего брата в Мадриде, потому что они очень против того, что я делаю. Я никогда не занималась спортом, они считают, что я к этому не готова», – говорит девушка.

192 наших девушек и парней приехали в испанский Толедо, тренировки длятся более месяца. Испанцы создали специальный координационный тренировочный центр – каждые два месяца здесь проходят обучение по 400 украинских военных. “Четыре украинских женщины занимаются по той же программе, что и мужчины. То же снаряжение, те же упражнения, те же требования, что и к остальным. Никакой разницы”, — говорит инструктор Карлос

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"Есть моменты, когда кажется, что я сейчас сяду и больше не смогу", — добавляет Алена.

Она признается, иногда – невыносимо тяжело, без подготовки, самая маленькая в подразделении. "Мне кажется, что за месяц мы проходим то, на что нужны годы", — говорит девушка.

Тренеры говорят, что упорством новобранцев удивлены. “Развитие и прогресс украинских военных впечатляет. Их мотивация приводит к огромному прогрессу. Изменения видны невооруженным глазом, им очень полезно это обучение”, — добавляет инструктор.

Девушки и ребята точно знают, что работают на победу сначала здесь, а затем дома.

Этот центр – часть Европейской программы военной помощи. Учебные модули и преподавателей собирали из 24 стран Евросоюза, цель — до конца года научить в разных странах более 30 тысяч украинских военных. Еще больше приближая украинскую армию к западным стандартам, стандартам НАТО.

"Благодаря войне это очень грустно так говорить, но я никогда еще не гордилась тем, что я — украинка и нашими украинскими людьми", — говорит Алена.

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