За месяц сбито 11 бортов РФ: мир аплодирует ВСУ, а рашистов дергает от злости

Месяц февраля 2024 года точно войдет в мировую историю! За это короткое время Вооруженным силам Украины удалось то, что когда-то считалось невозможным!

Только за 27 дней украинские бойцы уничтожили российских летунов – вертолетов и самолетов – почти на миллиард долларов США. То, что навсегда считалось одним из козырей РФ, теперь падает под ударами ВСУ ежедневно.

Как Украине снова удалось удивить мир, чем ВСУ так умело уничтожают врага в небе, и как это может изменить ход войны – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.ua.

Потрясающая статистика ВСУ

От таких новостей невозможно устать. 27 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поздравил всех украинцев с новым выдающимся достижением. Только за полсутки Вооруженным силам удалось уничтожить два российских Су-34, причем один за другим. Олещук опубликовал и последнее фото российского летуна, который уже, так сказать, одной ногой был на концерте Кобзона.

"Февраль" был лютым

"Февраль 2024" превратился в самый настоящий лютый для российской авиации. Статистика ВСУ просто поражает. Только за неполный месяц украинским защитникам удалось минуснуть 11 целей: 7 Су-34, 2 Су-35, один А-50 и даже ударный вертолет Ка-52. В командовании уже сравнили российский самолетопад с их бессмысленными пехотными "мясными штурмами".

"При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше... До победы!" – написал Олещук в телеграм-канале.

По данным, публикуемым украинским военным корреспондентом Андреем Цаплиенко, суммарная цена этих "воздушных трупов" РФ уже перевалила за 900 млн дол., если считать со вторым Су-34, который сбили уже после сообщения журналиста.

Уничтоженный российский Су-35 / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Вы вообще могли себе подобное вообразить? А еще в начале полномасштабного вторжения рашисты на полном серьезе писали, что уничтожили всю украинскую ПВО. Единственное, что у них стоит спросить теперь: "Что с лицом?!"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "А ЧТО С ЛИЦОМ?!" За один месяц сбито 11 бортов РФ! Мир аплодирует ВСУ, рашистов дергает от злости!

Пропагандисты, что с лицом?!

А лица у многих из них уж точно перекошены. Конечно, они все еще проходят так называемую стадию отрицания. Как один, большинство пропагандистских телеграм-каналов врага почти синхронно заявили, что сбитые 26 февраля 2 российские Су-34 "на самом деле" вернулись на базу, а фотоподтверждение от ВСУ – это все "вбросы". Наверное, впоследствии кто-то обязательно предположит, что очередные истребители сбила российская ПВО. Ну, а потом вообще забудут об этой досадной потере дорогущих самолетов и их пилотов. Ну еще нарожают, правда?

Сбитие самолета А-50У – такое не забудешь!

Но ведь мы помним все! Ведь ВСУ в который раз доказывают, что небо над украинской землей принадлежит исключительно ее народу, и никто не позволит российскому металлолому летать в нем без разрешения. Самой громокой потерей месяца стало приземление одного из самых редких российских бортов – самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Этот самолет сверхбезопасен, потому что предназначен для обнаружения ПВО, вражеских истребителей и ракет на сотни километров вокруг. Именно такими рашисты наводят и корректируют ракетные удары по Украине.

Почему это так важно?

Хотя А-50У и является модернизированной версией обычного советского А-50, на самом деле такие больше не производятся в РФ. При этом на начало 2022 года у Москвы было всего три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У. Один А-50 ВСУ повредили еще в 2022 году на аэродроме в Беларуси, а другие 2 – сбили 14 января и 23 февраля 2024 года над Азовским морем. Один упал в море, а второй "приземлился" на Кубани.

Замолчать это рашисты не могли, потому что потеря ну очень ощутима для них. Интересно, что там продолжают с бараньим упрямством нести ахинею, что все борта сбивает именно российская ПВО.

Самолет А-50 / Фото: Associated Press

Рашисты уже "лезут на стену" от ненависти!

Настолько они не могут смириться с тем, что украинцы уже третий год дают "второй армии" миру прикурить как в небе, так и на земле и даже в море. На самом же деле это сделали ВСУ.

Официально никто карт не раскрывает, впрочем, источники "Украинской правды" утверждают, что так называемый российский летающий "компьютерный клуб" сбили ракетой С-200. Это еще советская разработка, и хотя она не считается точной, однако является самой дальнобойной из всех в арсенале ВСУ.

Непоправимые потери россиян

В результате точного выстрела украинского ЗРК на борту российского самолета А-50У с бортовым названием "Баян" погибли по меньшей мере 10 высококвалифицированных офицеров, отвечавших за сложную аппаратуру судна и разведку.

В который раз напомним, что таких самолетов в России больше не делают, а обучать новых специалистов таким темпам будет не на чем.

Впечатляет и общее количество российских потерь в небе. По данным из открытых источников, Украина за два года полномасштабной войны уничтожила 342 российских самолета и почти столько же вертолетов. Оказывается "самым урожайным" был 2022 год. Мы помним, как рашисты тогда свободно залетали в украинское небо, где массово получали билеты на концерт Кобзона. "Ожила" снова статистика в начале 2024 года. Специалисты объясняют это очередным усилением украинской ПВО, но уже возле фронта.

Спецслужбы предупреждают!

А ВСУ тем временем ни на секунду не останавливаются, так что рашистам стоит ожидать все новых сюрпризов от украинских бойцов. Учитывая последние успехи Воздушных сил, а также заявления ГУР и СБУ, на месте рашистов мы бы трижды подумали, прежде чем, скажем, ехать по Крымскому мосту. И это даже не наше предупреждение, а Буданова.

Читайте также: